Россия закладывает гамбит в мирных переговорах с помощью медиа: анализ Sky News

По словам журналистов, "явный первый ход" России перед ожидаемыми мирными переговорами с администрацией Трампа сделан посредством СМИ. Первые заявления прозвучали со стороны замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, курирующего вопросы отношений с США и контроля вооружений.

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Первые шаги перед мирными переговорами России и Украины были сделаны посредством медиа. Об этом пишет Sky News.

"Было много разговоров о возможных встречах и контактах между [президентом РФ] Владимиром Путиным и [главой Белого дома] Дональдом Трампом", — отмечает корреспондент издания Айвор Беннетт.

Утром 10 февраля прозвучали заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который курирует вопросы отношений с США и контроля над вооружениями в РФ. Он изложил, чего именно Россия хочет от переговоров. По его словам, администрация Трампа "обозначает интерес" в том, что касается возобновления диалога с РФ, однако графика контактов глав государств пока нет.

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Также он отметил, что условия, изложенные Путиным в июне прошлого года, следует выполнить, если какие-либо переговоры состоятся. Под условиями подразумевается в первую очередь отказ Украины от амбиций вступления в НАТО.

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"Это явно первый ход России перед этими ожидаемыми мирными переговорами", — говорится в публикации.

По словам журналистов, через СМИ Россия обозначила свои "красные линии" для переговоров.

Напомним, что, в ГУР ответили, стоит ли ждать мира в Украине после Мюнхенской конференции, которая, по словам спикера рзведведомства Андрея Юсов, должна принести хорошие новости.

Также сообщалось, что накануне, 9 февраля, сообщалось, какие условия завершения войны назвал советник Дональда Трампа Майкл Уолц.