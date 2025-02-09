Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Переговоры Украины и России по прекращению войны

Гарантии безопасности от Европы: какие условия завершения войны назвал советник Трампа (видео)

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц, Майкл Волц 10 февраля, Майкл Волц NBC News, Майкл Волц завершение войны, Майкл Волц гарантии ЕС, Майкл Волц гарантии безопасности, Волц гарантии для Украины
Фото: Из открытых источников | Майкл Волц объяснил видение США плана завершения войны (иллюстративное фото)

Украинцы будут продавать США полезные ископаемые и покупать что-то у американцев, заявил советник по нацбезопасности Майкл Волц. Политик сказал, когда Дональд Трамп покажет план завершения войны и какой должна быть роль Европы.

Related video

Советник президента Соединенных Штатов Америки (США) по национальной безопасности Майкл Волц озвучил некоторые пункты плана президента Дональда Трампа по завершению войн в Украине. Среди прочего, особую роль отведут странам Европы. По мнению американцев, именно Европа должна гарантировать безопасность Украины. О том, как США смотрят на завершение российско-украинской войны, Волц рассказал в эфире телеканала NBC News.

Волц пояснил, что Дональд Трамп готов обнародовать готовый план "на этой неделе". Одна из проблем, которой коснется президента США — это вопрос продолжения военной помощи США. Советник озвучил роль европейцев и Трампа в завершении войны. По его словам, Трамп завершит войну, а Европа должна взять на себя гарантии безопасности Украины.

"Основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны владеть этим конфликтом в будущем. Президент Трамп собирается покончить с этим. И тогда с точки зрения гарантий безопасности, это точно будет за европейцами", — заявил Волц.

Также политик озвучил, на каких условиях США будет оказывать помощь Украине. Украинцы в обмен на оружие должны отдать партнерам природные ресурсы и обязуются покупать то, что им предложат американцы.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их земли, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших", — прозвучало в эфире NBC News.

Еще один вопрос, которого вскользь затронули во время разговора — санкции на РФ. Волц пообещал, что этот пункт Трамп также "положит на стол" до конца недели. Чиновник не уточнил, продлят ли санкции, усилят или отменят.

Завершение войны — что говорил Зеленский о гарантиях безопасности

9 февраля в сети появилось интервью президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский заявил, что видит попытки Трампа завершить войну и вполне допускает, что это может произойти в 2025 году. При этом чиновник подчеркнул, что готов к любым переговорам, но главное — чтобы Украина получила гарантии безопасности, иначе ее уничтожит РФ.

Между тем 4 февраля украинский президент высказался относительно характера гарантий. Политик пояснил, что украинцев защитило бы вступление в НАТО или мощный европейский контингент вместе с большим количеством оружия. Также он отметил, если не будет ни первого, ни второго, Украине придется полагаться на восстановление ядерных арсеналов.

Отметим, страны Западной Европы в декабре обнародовали серию заявлений о миротворческом контингенте в Украине. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал прислать 40 тыс. военных: премьер Польши высказался против.

Напоминаем, 9 февраля в соцсетях начали распространять заявление Трампа о разговоре с Путиным. К вечеру выяснилось, что такого заявления не существовало и сообщение — фейк.