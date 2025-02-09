Гарантии безопасности от Европы: какие условия завершения войны назвал советник Трампа (видео)

Украинцы будут продавать США полезные ископаемые и покупать что-то у американцев, заявил советник по нацбезопасности Майкл Волц. Политик сказал, когда Дональд Трамп покажет план завершения войны и какой должна быть роль Европы.

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Советник президента Соединенных Штатов Америки (США) по национальной безопасности Майкл Волц озвучил некоторые пункты плана президента Дональда Трампа по завершению войн в Украине. Среди прочего, особую роль отведут странам Европы. По мнению американцев, именно Европа должна гарантировать безопасность Украины. О том, как США смотрят на завершение российско-украинской войны, Волц рассказал в эфире телеканала NBC News.

Волц пояснил, что Дональд Трамп готов обнародовать готовый план "на этой неделе". Одна из проблем, которой коснется президента США — это вопрос продолжения военной помощи США. Советник озвучил роль европейцев и Трампа в завершении войны. По его словам, Трамп завершит войну, а Европа должна взять на себя гарантии безопасности Украины.

"Основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны владеть этим конфликтом в будущем. Президент Трамп собирается покончить с этим. И тогда с точки зрения гарантий безопасности, это точно будет за европейцами", — заявил Волц.

Также политик озвучил, на каких условиях США будет оказывать помощь Украине. Украинцы в обмен на оружие должны отдать партнерам природные ресурсы и обязуются покупать то, что им предложат американцы.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их земли, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших", — прозвучало в эфире NBC News.

Еще один вопрос, которого вскользь затронули во время разговора — санкции на РФ. Волц пообещал, что этот пункт Трамп также "положит на стол" до конца недели. Чиновник не уточнил, продлят ли санкции, усилят или отменят.

Завершение войны — что говорил Зеленский о гарантиях безопасности

9 февраля в сети появилось интервью президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский заявил, что видит попытки Трампа завершить войну и вполне допускает, что это может произойти в 2025 году. При этом чиновник подчеркнул, что готов к любым переговорам, но главное — чтобы Украина получила гарантии безопасности, иначе ее уничтожит РФ.

Между тем 4 февраля украинский президент высказался относительно характера гарантий. Политик пояснил, что украинцев защитило бы вступление в НАТО или мощный европейский контингент вместе с большим количеством оружия. Также он отметил, если не будет ни первого, ни второго, Украине придется полагаться на восстановление ядерных арсеналов.

Отметим, страны Западной Европы в декабре обнародовали серию заявлений о миротворческом контингенте в Украине. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал прислать 40 тыс. военных: премьер Польши высказался против.

Напоминаем, 9 февраля в соцсетях начали распространять заявление Трампа о разговоре с Путиным. К вечеру выяснилось, что такого заявления не существовало и сообщение — фейк.