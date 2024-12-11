40 тысяч бойцов: Макрон и Туск сговариваются о миротворческих силах в Украине, — СМИ

В Польше сомневаются, что Эмманюэль Макрон и Дональд Туск договорятся о миротворцах, поскольку этим вопросом должна заниматься ООН, написало издание Politico. Появление западных войск возможно только в контексте НАТО.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск могут вести переговоры о появлении в Украине миротворческого контингента. Речь идет не об инструкторах, которые бы обучали бойцов ВСУ, а о военных, которые встали бы на линии разграничения в случае будущего потенциального перемирия. О деталях и возможности переговоров о миротворцах написало издание Politico.

Журналисты получили информацию от двух источников, имена которых не указывались — от дипломата Европейского Союза и французского чиновника. Дипломата спросили, действительно ли Макрон и Туск обсуждают возможность появления 40 тысяч миротворцев в Украине — об этом написало издание Rzeczpospolita. Собеседник подтвердил, что это действительно так, впрочем не уточнил, какие страны предоставят военных и будут ли среди них Франция и Польша. Переговоры состоятся в четверг 12 декабря, когда французский президент прибудет в Варшаву, заявили источники.

"Это правда", — услышали журналисты в ответ на вопрос о 40 тысячах европейских бойцов.

В статье привели мнение анонимного польского чиновника, который прокомментировал переговоры по миротворцам. Прежде всего он отметил, что отправка миротворческих сил в какую-либо страну — это полномочия ООН, а не Франции и Польши. По мнению источника, дискуссии между представителями обеих стран на эту тему не имеют смысла. Единственный вариант — если бы об этом говорили в рамках НАТО, считает чиновник. Также собеседник Politico заявил, что лучше было бы дождаться инаугурации нового президента США Дональда Трампа, и тогда что-то начинать делать.

"Это не та формула, которая позволила бы нам принять такое решение. Отправка польских войск в Украину имела бы смысл только в формате НАТО. Трудно даже обсуждать такую тему до 20 января", — привели в статье позицию поляка.

Также издание напомнило официальное объявление Елисейского дворца относительно цели приезда Макрона к Туску: "Для обсуждения Украины в новом трансатлантическом контексте".

Войска НАТО в Украине — детали

Отметим, ранее Франция уже поднимала вопрос о появлении военных стран-членов НАТО в Украине. Такие заявления Макрона звучали в феврале 2024 года. Во время встречи лидеров ЕС по безопасности, состоявшейся в годовщину вторжения РФ, французский президент говорил европейским политикам о западном контингенте, который мог бы в Украине выполнять, например, функции инструкторов или оборонял бы северную границу с Беларусью. Тогда Германия отрицала такую возможность, как и другие страны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с ним официально на эту тему не говорили.

Между тем 1 декабря 2024 года украинский президент заявил, что у него нет ожиданий, что западные войска присоединятся к ведению боевых действий на фронте российско-украинской войны. Заявление прозвучало в контексте вступления в НАТО, которое возможно всей территорией страны, а не частями, то есть без оккупированных регионов.

Напоминаем, 11 декабря Фокус собрал мнения политологов и экспертов относительно того, сможет ли Макрон договориться насчет появления западных войск в Украине.