Французские штыки у берегов Днепра. Отправит ли Макрон войска в Украину

В связи с заявлениями Эммануэля Макрона в международном сообществе возникла дискуссия относительно размещения контингента НАТО или французских войск в Украине. Есть мнение, что такой шаг вполне возможен, однако речь идет не о "совместной войне", а о варианте военной поддержки Украины.

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Президент Эммануэль Макрон на встрече с парламентариями 7 марта заявил, что Франция может отправить свои войска в Украину в том случае, если оккупационная армия РФ продвинется в сторону Киева или Одессы. Спустя некоторое время министр обороны страны Себастьян Лекорню уточнил, что глава государства имел в виду не потенциальное участие французских сил в боевых действиях на фронте и речь не о "совместной войне", а лишь об их фактическом присутствии в Украине.

Фокус выяснял, как в информационном поле развивалась тема присутствия в Украине французских войск, какая последовала международная реакция и насколько реально размещение на украинской территории контингента страны — члена НАТО.

Войска НАТО в Украине — хронология событий

Впервые о размещении войск НАТО в Украине заговорил президент Польши Анджей Дуда. Предложение прозвучало практически сразу после полномасштабного вторжения России в Украину — в марте 2022 года. Тогда польский лидер сформировал предложение по организации миротворческой миссии на территории Украины, которое будет представлено на саммите НАТО.

Речь шла об отправке 10 тысяч военнослужащих Альянса, которые должны были бы охранять гуманитарные коридоры, создавать бесполетные зоны над крупнейшими украинскими городами и т.д. Однако этот план не получил одобрение Соединенных Штатов, и инициатива польского президента реализована не была.

Спустя почти два года, а именно 26 февраля 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу рассматривают возможность размещения своих войск в Украине на основе двустороннего соглашения. А уже 27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя, но консенсуса по этому вопросу среди союзников пока нет.

При этом следует отметить, что тема размещения западного контингента в Украине всплыла фактически сразу после того, как украинский президент Владимир Зеленский подписал ряд соглашений по гарантиям безопасности, в том числе с Великобританией, Францией и Германией.

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже 16 февраля. Источник: DW

Французские войска в Украине? Как отреагировали СМИ

Заявление французского лидера вызвало бурные обсуждения в международном сообществе. Передовицы западных авторитетных СМИ пестрили яркими заголовками о том, что слова Макрона потрясли союзников по НАТО. В частности, обозреватели агентства Reuters отметили, что президент Франции своим заявлением хотел создать "стратегическую двусмысленность", открыто обсуждая идею отправки западных войск в Украину.

"Макрон был настолько двусмысленным, что вызвал замешательство и раздражение среди некоторых союзников. Его комментарии соответствуют его репутации дипломатического разрушителя, который любит нарушать табу и бросать вызов традиционному мышлению", — написали в Reuters.

Вероятно, такая реакция заставила Макрона объяснится, и уже 4 марта в эксклюзивном интервью новостному порталу Novinky он однозначно заверил, что Франция в ближайшее время не отправит свои войска в Украину.

"Я всегда четко говорил о наших рамках: мы не воюем против русского народа и отказываемся входить в логику эскалации",- подчеркнул Макрон.

Новый виток

Однако 7 марта в L'Independant появилась информация о том, что французский президент выступил перед депутатами "с картой в руках", и заговорил о формате военной поддержке Украине в случае продвижения российских войск к Киеву или Одессе. О деталях встречи Макрона с лидерами партий известно немного, но лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель сообщил, что президент упомянул сценарий, "который может инициировать интервенцию". А координатор "Непокоренной Франции" Мануэль Бомпар заявил, что "приехал на встречу обеспокоенный и уехал еще более обеспокоенным".

На этом фоне прозвучал комментарий министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню, который 8 марта в эфире BFMTV-RMC заявил, что вопроса об отправке боевых наземных войск в Украину не существует. Он уточнил что французский президент не высказывался в пользу "совместной войны".

Между тем схема военного присутствия французских военных может подразумевать обучение украинских солдат, разминирование, организация киберзащиты, военное производство и т.д. То есть фактически речь идет не о прямом военном столкновении с российской армией, а о поддержке обороноспособности Вооруженных сил Украины на разных уровнях.

Реакция сторон

Польша

Комментируя недавние заявления Эммануэля Макрона глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что идея размещения войск НАТО на территории Украины не является чем-то "невообразимым". По его словам, Западу необходимо "осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию" для того, чтобы глава Кремля испытывал страх, а не Запад боялся Путина.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Италия

В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто, комментируя инициативу французских властей об отправке контингента западных войск на территорию Украины, заявил, что Запад не может себе позволить, чтобы Россия победила в украинском конфликте. Однако заявления отдельных лидеров об отправке сил НАТО не могут делаться от имени всего Североатлантического альянса.

"Ни Франция, ни Польша не могут говорить от имени всего НАТО. Альянс с самого начала обозначил свою позицию о невмешательстве в этот военный конфликт", — подчеркнул Крозетто.

Германия

Более категорично высказался по этому вопросу министр обороны Германии Борис Писториус. Во время своего визита в Хельсинки 8 марта он заявил, что дебаты о том, чтобы ввести западные войска на территорию Украины должны прекратиться.

Писториус убежден в том, что Киев необходимо поддерживать иным способом, например, отправкой большего количества оружия и боеприпасов, а отправку иностранных военных для помощи в борьбе с российскими войсками нужно снять с повестки.

"Никто на самом деле не хочет ввода войск в Украину, сейчас идет дискуссия об этом, так что мы должны прекратить ее на данном этапе", — подчеркнул он.

Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: Скриншот

Украина

По этому вопросу высказались и украинские официальные лица. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству Elta высказал мнение, что Макрон стал первым, кто озвучил очевидное — если Россию не остановить в Украине, война придет в Европу.

"Дискуссия, которую спровоцировало это заявление из Парижа, сэкономит Европе много времени на осознание того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и для Европы", — убежден Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: Global Look Press

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 8 марта сказал, что он "абсолютно не исключает" появление на территории Украины военных подразделений тех или иных стран, если правительства этих государств примут соответствующее решение. По его словам, размещение в Украине войск западных стран вполне возможно, однако существует ряд дипломатических моментов, требующих согласования.

Россия

Официальные лица Российской Федерации по поводу заявлений Макрона ожидаемо заговорили об эскалации и прямом конфликте с НАТО. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков 26 феварля заявил, что если военные Альянса появятся на территории Украины, то прямой вооруженный конфликт между РФ и блоком НАТО станет неизбежным.

А 7 марта заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова французского лидера относительно так называемых "красных линий".

"Макрон заявил: "Нет больше красных линий, нет больше ограничений" по поддержке Украины. Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции, — написал экс-президент РФ, завершив свой комментарий словами латинского выражения "In hostem omina licita", что переводится как "Относительно врага все дозволено".

Какие войска Франция может отправить в Украину

В связи с заявлениями французского президента возникает логичный вопрос — какие именно войска Париж может отправить в Украину? Например, речь может идти о подразделениях Сухопутных войск, которые состоят из пехотных, артиллерийских, бронетанковых подразделений, а также из войск "марин" (Troupe de marine), инженерных подразделений и частей материального, медицинского и технического обеспечения. Туда же входит и "Иностранный легион".

При этом стоит отметить, что Сухопутные войска Франции являются одними из самых многочисленных в Европе — по некоторым данным, их численность достигает 114 тысяч бойцов.

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Месть России за Африку: почему Макрон хочет ввести войска в Украину и как далеко зайдет

Исходя из слов Лекорню, который упомянул операции по разминированию, можно предположить, что в Украину могут направить военнослужащих инженерных частей. В частности, существует подразделение EOD, находящийся в прямом оперативном подчинении Генерального штаба Вооруженных Сил Франции. Они выполняют задачи по разминированию на военных полигонах, а также на внешних театрах военных действий.

В военное время, действия EOD предполагают возможность быстрой очистки зон доступа или создание транспортных коридоров. В зависимости от целей разминирование может быть ограничено исключительно нейтрализацией противотанковых мин, или даже очистку противопехотных мин, которые, как известно, широко применяются в российско-украинской войне.

Выводы

Ряд экспертов высказали предположения, что смелые заявления Парижа следует рассматривать в контексте сложившихся российско-французских отношений после событий в Африке. Дело в том, что в течение 2023-го Россия и ее парамилитарные образования вытеснили французов из многих стран на этом континенте, например, в Нигерии. По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Алины Гриценко, в последнее время стало понятно, что Париж просто так не оставит действия Москвы и будет искать способ, чтобы ответить.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, анализируя заявления французской стороны, отметил, что контингент НАТО все же может появиться в Украине. Однако здесь речь идет только о войсках отдельно взятой страны, в данном случае — Франции, с которой у Украины есть соответствующее оборонное соглашение.

Резюмируя Снегирев подчеркнул, что политика Парижа свидетельствует о том, что для НАТО никаких "красных линий" в отношении Москвы уже не осталось, но у военного блока есть коллективное понимание ситуации, а не конкретно позиция президента Эммануэля Макрона.

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