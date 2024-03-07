"В отношении врага все дозволено": Медведев пригрозил Макрону из-за слов об Украине

Экс-президент России заявил о готовности стереть "красные линии для Франции", после заявления Макрона о помощи Киеву.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что Париж не намерен устанавливать "никаких ограничений" в своей поддержке Украины. Короткое сообщение Медведев разместил в соцсети Х.

"Макрон заявил: "Нет больше красных линий, нет больше ограничений" по поддержке Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции, — написал экс-президент РФ.

И привел крылатое латинское выражение "In hostem omina licita", что переводится как "Относительно врага все дозволено".

Что сказал Макрон

7 марта президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с лидерами парламентских партий страны рассказал о ситуации на украинском фронте и о том, какой он видит дальнейшую поддержку Киева.

Ряд французских изданий со ссылкой на присутствующих на этом мероприятии написали о том, что Макрон заявил, что не намерен устанавливать "никаких ограничений" или "никаких красных линий" по поддержке Украины со стороны Франции.

Кроме того, Макрон говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине.

Напомним, 5 марта министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что Францию и Европу в целом ждет "множество последствий" в случае, если Российская Федерация победит Украину.