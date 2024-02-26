"Крах стратегии": страны НАТО и ЕС готовы прислать войска в Украину, — Фицо

По словам политика, в Париже сегодня состоялось "боевое совещание", во время которого обсуждалась отправка в Украину армейских подразделений.

Related video

Страны НАТО и ЕС не получили ожидаемых результатов, оказывая помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. В связи с этим возможно использование армий европейских стран в войне с РФ. О возможных решениях западноевропейских политиков рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, говорится на портале Pravda.

Фицо заявил, что 26 февраля в Париже состоялось "боевое совещание", устроенное при участии президента Эммануэля Макрона. Во время совещания озвучили мнение, от которых у словацкого политика "шел мороз по коже". По его словам "стратегия Запада в Украине провалилась" и Европа якобы готовится прислать армейские подразделения. Основанием для этого должны стать двусторонние договоры, заключенные между украинскими и европейскими чиновниками.

Важно

С Leopard, но без F-16: какое оружие обещали Украине и что передали за два года большой войны

Информация о задачах, которые могут выполнять военные европейских стран-членов НАТО, является секретной, — привели журналисты слова Фицо. Политик заверил, что словацких войск в этих подразделениях не будет.

В связи с текущей ситуацией с безопасностью Фицо созвал Совет нацбезопасности. После совещания с другими чиновниками он подтвердил, что "Словакия не будет предлагать Украине возможности сотрудничества в виде участия словацких военных на территории Украины на двусторонней основе".

26 февраля во Франции состоялась конференция в поддержку Украины, на которой дистанционно выступил с обращением президент Украины Владимир Зеленский. В аккаунте X (Twitter) Елисейского дворца транслируют публичную часть общения европейских политиков.

Отношения НАТО и Украины — детали

Отметим, во время Вильнюсского саммита НАТО в июле 2023 года Украина не получила приглашение стать членом альянса. Зато ей пообещали надежные соглашения по безопасности с рядом стран, которые помогут выстоять против вторжения РФ.

В 2024 году стало известно о ряде двусторонних соглашений по безопасности, заключенных со странами Европейского Союза и НАТО: с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и др. Согласно текстам соглашений, речь идет о предоставлении военной и гуманитарной поддержки, но не указано о возможности вступления иностранных армий в войну с РФ.

Напоминаем, президент Зеленский в интервью агентству FoxNews объяснил, когда, по его мнению, может завершиться война с путинской Россией. Между тем издание Financial Times отметило, что причина неудач на фронте в Украине — испуг стран запада перед действиями президента РФ Владимира Путина.