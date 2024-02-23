С Leopard, но без F-16: какое оружие обещали Украине и что передали за два года большой войны

В начале полномасштабного вторжения западные партнеры не верили в стойкость Украины. Но украинцы продемонстрировали обратное. Руководству страны удалось убедить Запад в необходимости поставок вооружения. Количество и качество оружия менялось. Фокус выяснил, что обещали и что передали Киеву за два года войны.

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Без военной помощи Запада Украина не смогла бы сдерживать оккупантов два года. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Путин в интервью британскому телеканалу Chanel 4 News.

"Без этой поддержки мы могли бы бороться первые дни, недели, возможно, месяцы, но не два года. Конечно, нет, этого недостаточно", — сказал гарант.

Западная военная помощь стала одной из ключевых составляющих для успешного противостояния в начале большой войны. 2022 года показал, что поставки вооружения и боеприпасов из США, Германии, Великобритании и других стран ЕС, ВСУ дают весомый результат на фронте.

В начале 2023 года, ожидая успехов весенне-летнего контрнаступления, западные страны одобрили большой объем тяжелого вооружения для Украины. Однако к середине года количество поставок стало постепенно снижаться, а к концу 2023 года наша страна столкнулась с серьезным вызовом: одобрит ли наиболее сильный партнер Украины — США — помощь на 2024 год.

Обещали и передали

В 2022 году западные партнеры Украины поставили ВСУ около 4300 единиц бронетехники — преимущественно легкой, также около 750 артиллерийских систем. То есть, фактически ежемесячно наша страна получала более 400 единиц бронетехники и около 75 артиллерийских систем, что позволило показать весомый результат на фронте.

После успешного контрнаступления ВСУ в 2022 году на Харьковском и Херсонском направлениях, Запад, в ожидание нового рывка украинской армии, пообещал передать тяжелое наступательное оружие. В частности, немецкие Leopard 2 [2A4, 2А5 и 2A6], немецкие Leopard 1 [A5], британские Challenger 2 и американские M1 Abrams. Всего партнеры одобрили около 1200 единиц бронетехники.

"2023 год был "танковым годом". Мы, наконец-то, смогли убедить партнеров предоставить нам броню", — отмечает в беседе с Фокусом полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В западных СМИ писали, что летом 2023 года Украина догнала РФ по количеству танков, так как ВС РФ несли большие потери, а наша страна получала поставки с Запада. Не последнюю роль в этом сыграли, в том числе трофеи, которые ВСУ забирала с поля боя. В Forbes посчитали, что в 2022 году украинские Силы обороны забрали с фронта почти 400 российских танков, 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем.

С 2022 по 2023 год Киев получил 519 танков Фото: Flickr

Если говорить о поставках западной тяжелой техники, то, по информации Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, всего с начала большой войны Украине обещали поставить 814 танков. С 2022 по 2023 год Киев получил 519 танков, еще 295 — ожидали поставки до конца 2023 года.

Больше всего тяжелой бронетехники предоставила Украине Польша: к ноябрю 2023 года Варшава передала Киеву 264 танка, еще 60 — ожидали поставки до конца года. Также в лидерах была Чехия — Прага передала Киеву все обещанные 90 танков. Следующая по списку Германия: Берлин передал обещанные 38 танков, еще 42 — ожидают поставки. Также в топ-5 лидеров вошла Словения, которая передала Украине все обещанные танки, и Нидерланды — поставили Киеву 23 танка, а 81 — в ожидании.

Среди моделей больше всего Киеву передали Т-72 и их иностранных модификаций. По данным Кельского института, в конце 2023 года их насчитывалось около 376 машин. Также Киев получил немецкие танки Leopard — поставлено 91, и еще 130 — в режиме ожидания.

Помимо танков, ключевую роль на фронте играет артиллерия. Из открытых источников известно, что западные партнеры передавали Украине американские M777 и L119, британские L119, французские Caesar, немецкие PzH 2000, словацкие Zusana 2, польские Krab AS-90, шведские 155-мм самоходные артиллерийские установки Archer.

Кроме того, Киев получил системы залпового огня HIMARS — первые четыре установки Запад передал в июле 2022 года. Всего за два года большой войны Украина получила около 40 единиц. Также в списке поставок — MRLS M270, немецкие MARS II и британские Wolfram для ракет Brimstone, франко-британские авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля" Storm Shadow/SCALP — информации об их количестве в открытом доступе нет. Кроме того, Украине передавали оперативно-тактические ракеты ATACMS, дальностью 160 км.

"Все, что обещали [относительно перечня вооружения] — нам дали: Abrams, Leopard, всю линейку бронетранспортеров, начиная от шведского CV90 и заканчивая американским M2 Bradley и британским Warrior дали. Немецкие Marder, всю артиллерию, ЗРК Patriot, MIM-23 Hawk. Проблема в количестве поставок и производстве вооружения", — говорит Фокусу военный эксперт Петр Черник.

Киев все еще в ожидании оперативно-тактических ракет типа ATACMS, дальностью до 300 км

Что требуется

Оценить реальные объемы западных поставок трудно, считают эксперты, так как опираться можно только на информацию из открытых источников, где точно неизвестны ни запросы Минобороны Украины, ни реальное количество вооружения, поставленное в Украину.

"Мы не можем сказать, сколько нам не дали. Потому что большая часть информации о количестве — закрыта, и это правильно", — добавляет Черник.

По словам Жданова, обещания, которые не были выполнены — это передача оперативно-тактических ракет типа ATACMS, дальностью до 300 км.

"Мы их так и не дождались. А также авиация, которую мы ждали целый год. Помню, год назад в феврале во время "Рамштайна" мы надеялись, что год будет авиационный. Но этого не произошло. Мы до сих пор получаем отсрочку передачи авиации от западных партнеров. И я не берусь прогнозировать, когда самолеты нам передадут", — добавляет Жданов.

Авиация — один из наиболее чувствительных вопросов в нынешней войне. По последней информации Минобороны Украины, все решения, относительно истребителей F-16, приняты, поэтому на 19-м "Рамштайне" поставки самолетов не обсуждались. По словам начальника управления прессы и информации Минобороны Украины Иллариона Павлюка, Киев не будет объявлять официально дату получения F-16. Самолеты появятся, как только ВСУ будут готовы эффективно использовать и обслуживать их.

"С F-16 все очень просто, там все решения уже приняты. Нет ничего, что остается на этапе обсуждения. Решения приняты, мы движемся по плану. Мы имеем понимание сроков, имеем понимание того, что в эти сроки нужно сделать. Это с точки зрения подготовки пилотов, подготовки инфраструктуры, инженеров и т. д. Как только все эти элементы выполнят — F-16 появятся в Украине", — заявил Павлюк 15 февраля.

По оценкам ВВС Национальной гвардии США, украинские летчики закончат обучение на истребителях F-16 в мае. Как заявил директор Нацгвардии генерал-лейтенант Майкл Лох [Michael Loh], четыре летчика довольно близки к завершению обучения, а к концу августа 2024 года будут подготовлены еще 12 человек.

Эксперты отмечают, что авиация, оперативно-тактические ракеты дальностью до 300 км, а главное — увеличение объемов поставок всего вооружения в 2024 году могли бы изменить ход войны.

"Танков у нас чуть больше 300. Для сравнения на боевом складе в начале войны было 800. Так что получили мы очень мало. Поэтому главная проблема 2024 года — объем поставок. Думаю, на сегодня, как минимум еще 300 танков нам нужно и 500-700 стволов, артиллерия, снаряды, и минимум 1000 боевых бронированных машин. Если мы говорим о создании групп войск, которые будут проводить контрнаступательные операции", — добавляет Жданов.

Украинские летчики продолжают обучения на F-16 Фото: CNN

Однако пока что Украина сталкивается с серьезным вызовом — отсрочкой американской помощи на неопределенный срок. Обещанные более 60 млрд долларов от США остаются под вопросом. Несмотря на публичные заявления представителей украинской власти о том, что финансирование будет одобрено в ближайшее время.

По словам экспертов, объем американского финансирования и поставок больше, чем от всех других европейских партнеров вместе взятых. Восполнить такие объемы в короткие сроки ЕС попросту не смогут. Кроме того, ряд стран ЕС уже испытывают сложности с поиском финансов для поддержки Украины. Так, по информации Bloomberg со ссылкой на источники, Франция c трудом смогла собрать финансирование для пакета военной помощи Киеву в размере трех млрд евро из-за ограниченного бюджета.

Поэтому ход нынешней войны напрямую зависит от решений США. А также от способности Украины набрать обороты по производству собственного вооружения.

"Для ЕС, если такой вопрос встанет, будет сложно покрыть американские поставки. Дай бог, чтобы до конца года они вышли на такие обороты. ЕС ждет, хотят развернуть собственный ВПК, но для этого надо найти деньги, инвестировать. Они очень медленные. Нам обещают в 2025 году 700 тысяч снарядов на год. Но где мы будем в 2025 году? Нам снаряды нужны сегодня", — резюмирует Жданов.

Напомним, 17 февраля президент Чехии сообщил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Неизвестный источник может поставить ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 тысяч — 122 миллиметра. Но нужна помощь партнеров.

Фокус также писал, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, есть две ключевые проблемы, связанные с поставками боеприпасов Киеву. Во-первых, они нестабильные, во-вторых — поставленные снаряды не всегда подходят к установкам, которые есть в наличии у украинских военных.