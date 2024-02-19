Первые украинские летчики F-16 завершат обучение уже в мае, — ВВС США

Обучение украинских летчиков заняло чуть больше времени, чем было запланировано ранее, поскольку они должны уметь выполнять полный спектр задач, выходящих за рамки военных сценариев.

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По оценкам ВВС Национальной гвардии США, украинские летчики закончат обучение на истребителях F-16 в мае. Как заявил директор Нацгвардии генерал-лейтенант Майкл Лох, четыре летчика "довольно близки" к завершению обучения, а к концу августа 2024 года будут подготовлены еще 12 человек. Об этом 16 февраля сообщили в Defence One.

По словам генерала, дальнейшая перспектива обучения будет зависеть от более широких усилий по предоставлению F-16 и от того, когда истребители действительно прибудут в Украину.

В сентябре прошлого года Лох заявил, что украинским летчикам потребуется от трех до девяти месяцев, чтобы закончить обучение на F-16. На финальной стадии они летают на самолетах "каждый день в одиночку", но требования к ним изменились, и обучение занимает немного больше времени, поскольку летчики должны уметь выполнять полный спектр задач, выходящих за рамки военных сценариев.

Между тем представитель Нацгвардии капитан Эрин Ханниган подчеркнул, что США не смогут продолжать эту работу и готовить больше пилотов после первой группы, если Конгресс не выделит больше средств.

"Стоимость обучения зависит от платы за обучение, и эти средства выделяются до прибытия курсантов. Ожидается, что проблемы с финансированием не повлияют на курсантов, зачисленных в настоящее время. Если потребуется подготовка дополнительных пилотов, потребуется дополнительное финансирование", — сказал Ханниган.

Напомним, 5 февраля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что подбор украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 осуществлялся с учетом их профессиональной подготовки, наличия боевого опыта и владения английским языком.