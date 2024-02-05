Есть критерии: Игнат рассказал, кто может обучиться на летчика F-16

По словам спикера Воздушных сил, опыт, который пилоты получают во время обучения, будут уже на практике применять в Украине.

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Подбор украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 осуществлялся с учетом нескольких ключевых критериев: профессиональная подготовка, наличие боевого опыта и владение английским языком. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Согласно его заявлению, на обучение отправились летчики, успешно прошедшие соответствующие тесты.

"Одними из критериев отбора пилотов являются боевая подготовка, боевой опыт, обучение и знание английского языка, чтобы быстро усваивать материал", — сказал Игнат.

Согласно высказыванию спикера, подготовка осуществляется согласно утвержденному плану и графикам.

"Они овладевают самолетами уже в воздухе. Нужно понимать, что наши пилоты столкнутся в Украине с вызовами, с которыми, возможно, даже инструкторы не слишком сталкивались в своей профессиональной деятельности. А это перехват таких целей, как "шахеды", крылатые ракеты. Этому еще можно учиться непосредственно там, с западными инструкторами", — сказал он.

Игнат также отметил, что накопленный опыт, который летчики получат в процессе обучения, будет непосредственно применяться ими на практике в Украине.

Напомним, 25 января Юрий Игнат рассказывал, почему нельзя сейчас передать истребители F-16. По его словам, для размещения и использования в Украине американских многоцелевых истребителей необходимо подготовить инфраструктуру и дождаться обучения пилотов.