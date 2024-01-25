"Не подходит Украине": Игнат рассказал, почему нельзя сейчас передать истребители F-16

По словам спикера ВС ВСУ, для размещения и использования в Украине американских многоцелевых истребителей необходимо подготовить инфраструктуру и дождаться обучения пилотов.

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Передача Украине истребителей F-16 в настоящий момент может быть не кстати, потому что не все пилоты обучены, а инфраструктуру нужно подготовить. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат "24 каналу".

Несмотря на заявления европейских лидеров о готовности передачи таких самолетов Украине, Игнат выделил несколько ключевых аспектов, которые необходимо учесть.

Игнат подчеркнул необходимость подготовки инфраструктуры для приема и обслуживания истребителей F-16, а также для подготовки украинских пилотов. Полковник отметил, что, несмотря на готовность западных союзников предоставить технику, важно, чтобы все компоненты – от пилотов до инженеров и инфраструктуры – были готовы к полноценной работе в Украине.

Игнат отметил, что самолеты F-16 представляют собой сложные авиационные системы, и необходимо подходить к их размещению и использованию комплексно. Он также отметил, что хотя некоторые европейские лидеры высказывают готовность передать самолеты для временного размещения в Украине, такой вариант не соответствует текущим потребностям страны.

"Конечно, уже можно было бы рассматривать различные заявления европейских лидеров, что мы готовы вам уже передать самолеты, чтобы они могли у нас просто располагаться территориально и тому подобное. Это не тот вариант, который подходит Украине", – заметил Игнат.

Полковник подчеркнул, что для Украины важно, чтобы истребители F-16 не только размещались территориально, но и активно использовались для защиты воздушного пространства, оттеснения российской авиации от границы и уничтожения потенциальных угроз, таких как "Шахеды", которые в прошлую ночь осуществили атаку на Украину из воздуха.

Напомним, 4 января спикер Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что украинские пилоты могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года. Также он отметил, что на подготовку летчиков может уйти от пяти до восьми месяцев. Тогда как "у него нет конкретных дат" относительно того, когда Украина получит эти самолеты.

22 января спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже летают на американских истребителях F-16 вместе с инструкторами. В частности, обучение пилотов продолжается в американском штате Аризона.