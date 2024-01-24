Пентагон назвал сроки поставки F-16 в Украину

Сейчас украинские пилоты проходят подготовку, а союзники пытаются обеспечить начальную эксплуатационную способность для Украины с ее программой F-16, рассказала помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.

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Помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявила, что Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году. Об этом сообщили американскому в оборонном ведомстве 23 января.

"Мы работаем как коалиция над авиационной техникой — мы стремимся обеспечить начальную эксплуатационную способность для Украины с ее программой F-16 в 2024 году", — сказала Селеста Волландер.

По ее словам, это будет предусматривать наличие обученных пилотов, платформ, инфраструктуру, также запасных запчастей и боеприпасов для самолетов. Кроме этого, Селеста Волландер добавила, что сейчас украинские пилоты проходят многопрофильную подготовку и работают над программой обучения.

Передача американских истребителей Украине: что известно

4 января спикер Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что украинские пилоты могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года. Также он отметил, что на подготовку летчиков может уйти от пяти до восьми месяцев. Тогда как "у него нет конкретных дат" относительно того, когда Украина получит эти самолеты.

19 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к первому воздушному удару в украинском воздухе, который осуществит F-16, идет по плану. По его словам, первые успехи украинских пилотов на этих самолетах ожидаются в 2024 году.

Напомним, 22 января спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже летают на американских истребителях F-16 вместе с инструкторами. В частности, обучение пилотов продолжается в американском штате Аризона.