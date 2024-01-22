"Это было недолго": украинские пилоты уже летают на F-16, — Игнат (видео)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что есть четкий план действий в рамках авиационной коалиции. К нему присоединились даже те страны, у которых нет на вооружении F-16.

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Украинские летчики уже летают на истребителях F-16 вместе с инструкторами. Об этом 22 января заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, обучение продолжается в американском штате Аризона.

"Процесс идет, летчики летают с инструкторами. Эта подготовка продолжается в Аризоне. В зависимости от уровня подготовки пилота она может длиться от пяти до восьми месяцев", — сказал Игнат.

Спикер заявил, что есть четкий план действий в рамках авиационной коалиции. К нему присоединились даже те страны, у которых нет на вооружении F-16. Они готовят авиационных специалистов — не только пилотов, но и других профессий.

Он отметил, что недавно прошел период небольших каникул. На отдых у датских инструкторов было несколько дней в связи с зимними праздниками.

"Это было недолго. Все вернулись к работе и продолжают делать то, что делали — учиться в воздушном пространстве. Я имею в виду Данию и Соединенные Штаты Америки, где другая группа проходит подготовку", — сказал Игнат.

Украинские пилоты уже летают с инструкторами на F-16

Напомним, что в ВСУ объяснили, почему истребители F-16 не вернут оккупированные территории. Современное оружие облегчит продвижение украинских военных по оккупированным территориям, однако освободит их, рассказал майор ВСУ Максим Жорин.