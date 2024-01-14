Без F-16: в ВСУ объяснили, почему истребители не вернут оккупированные территории (видео)

Современное оружие облегчит продвижение украинских военных по оккупированным территориям, однако освободит их, рассказал майор ВСУ Максим Жорин.

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Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что украинские бойцы могут освободить Мариуполь Донецкой области без помощи истребителей F-16. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

На вопрос журналистки о том, могут ли ВСУ освободить, например, Мариуполь без самолетов F-16, майор ВСУ ответил, что да.

"Можем без F-16 — так же как мы без них сделали все остальное. У людей тоже создали такую иллюзию, что где-то в других странах есть оружие, которое решит наши проблемы", — сказал Максим Жорин.

По его словам, не существует такого оружия — ни самолета, ракеты, снарядов или чего-либо другого, что можно только получить и сразу победить. Жорин отметил, что Украина победит исключительно тяжелыми боями, пережитыми временами, сложной работой, кровью и потом. Зато не существует технологического или любого другого решения, чтобы только "исключить" Россию с мировой карты.

Максим Жорин отметил, что современное оружие, в частности F-16, может облегчить продвижение, однако не освободит захваченные территории.

"Они (самолеты F-16 — ред.) не вернут наши территории, они облегчат продвижение по оккупированным территориям, так же как и все остальные ракеты, "Леопарды", все, что нам дают", — добавил заместитель командира 3-й ОШБр.

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Напомним, 13 января представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украине нужны истребители F-16 для того, чтобы получить преимущество в небе. На этом этапе войны получение самолетов остается приоритетом.

14 января командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что сейчас на вооружении находятся четыре основных типа боевых самолетов, но западная техника их постепенно заменит.