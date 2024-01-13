Украине нужны F-16: в Воздушных силах объяснили, почему они сейчас важнее штурмовой авиации

Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат уточнил, что штурмовики класса А-10 дороже в обслуживании, поэтому у Украины пока не хватит ресурсов для освоения этого самолета.

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Для превосходства в небе авиации Воздушных сил Украины крайне необходимы многоцелевые истребители F-16, на которых сейчас учатся украинские пилоты. Об этом рассказал в комментарии "Украинской правде" представитель ВС Украины Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что получение этих истребителей от западных партнеров остается приоритетом на этом этапе войны, а уже потом можно будет поставить вопрос получения штурмовой авиации и ударных вертолетов, которые направлены непосредственно на поддержку сухопутных войск.

"Позиция Воздушных сил относительно получения на вооружение западных самолетов неизменна: приоритетом является F-16, на которых сейчас учатся наши пилоты. Возможно будет другой тип, но именно — многоцелевой самолет, способный работать по воздушным, наземным и надводным целям. Именно F-16 является многофункциональным и может выполнять ряд этих функций с широким спектром вооружения", — подчеркнул Игнат.

Потребности Сухопутных войск — что сказал генерал Сырский

Напомним, что в интервью агентству Reuters командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сирский 12 января сказал, что Киеву нужно больше военных самолетов для ведения боевых действий и поддержки пехоты, таких как американские штурмовики А-10 и вертолеты класса AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk. Также, по словам генерал-полковника, Украине нужны самолеты, которые могут запускать крылатые ракеты большой дальности.

Однако представитель ВС ВСУ Юрий Игнат уточнил, что командующий Сухопутных войск хотел бы видеть больше поддержки с воздуха, но Украина не направляла официальный запрос на предоставление самолетов А-10. На сегодня вопросом №1 является освоение F-16; функцию поддержки пехоты, по словам Игната, сейчас предоставляют Су-25 и вертолеты.

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Позиция командования Воздушных сил

Представитель Воздушных сил отметил, что все же предпосылкой успеха на фронте пока он считает завоевание преимущества в воздухе, которое сможет обеспечить как самолет F-16, так и зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия.

Он пояснил: штурмовики класса А-10, выполняющие монофункцию, обычно способны удовлетворить потребности, о которых говорил генерал Сырский. Но они дороже в обслуживании, да и ВСУ уже имеют на вооружении самолеты штурмовой авиации — Су-25, которые сегодня работают близко к линии огня вместе с вертолетами армейской авиации и Воздушных сил (Ми-24, Ми-8). Кроме того, добавляет Игнат, есть два типа истребителей МиГ-29, Су-27, бомбардировщик Су-24М, транспортная авиация.

"Платформа А-10 будет слишком обременительной для авиации Воздушных сил, у нас просто не хватит ресурсов для освоения этого самолета — как материальных, так и человеческих", — отметил спикер ВС.

Кроме того, как пояснил представитель ВС ВСУ, российские оккупанты имеют много средств противовоздушной обороны на передней линии фронта, что дает им преимущество в воздухе, в частности на оккупированных территориях, где мощные российские авиационные комплексы типа Су-35 угрожают украинским летательным аппаратам.

"Поэтому использование штурмовой авиации существенно ограничено", — пояснил Игнат.

При этом он отметил, что летчики и вертолетчики наносят сегодня удары по противнику методом "кабрирования", то есть задирая "нос" вверх и фактически по баллистической траектории отправляя неуправляемые авиационные ракеты.

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Напомним, 4 января спикер Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что украинские летчики могут завершить обучение на американских истребителях F-16 до конца 2024 года. Он подчеркнул, что на подготовку пилотов потребуется от пяти до восьми месяцев.

Ранее, 28 декабря, бывший специальный советник главнокомандующего Украины Даниэл Райс сказал в комментарии СМИ, что прибытие в Украину западных самолетов в больших количествах должно обеспечить Украине преимущество в воздухе.