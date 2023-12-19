"Идут полеты": в ВСУ рассказали об обучении украинских летчиков на F-16 (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинские пилоты проходят подготовку в США, Дании и Великобритании. Есть также другие страны, где обучаются прочие авиационные специалисты.

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Украинские летчики продолжают обучение на современных американских истребителях F-16 на территории западных стран. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 19 декабря.

Игнат отметил, что общался с украинскими пилотами, которые сейчас осваивают F-16. По его словам, летчики понимают, что люди хотели бы увидеть хотя бы фото с обучения, однако подобные материалы сейчас "за семью замками".

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Спикер подчеркнул, что не может разглашать информацию на эту тему, не согласовывая свои словам со странами, которые помогают Украине переоснастить авиацию.

"Партнеры не слишком одобряют, собственно, публичность", — объяснил он.

При этом есть информация о том, где обучаются украинские пилоты. Это три страны: США, Дания и Великобритания. Есть и другие государства, на территории которых обучаются прочие авиационные специалисты.

"Идут полеты с инструкторами. Ну и ожидаем, когда уже самостоятельные вылеты будут", — рассказал спикер.

Юрий Игнат об обучении украинских пилотов

Напомним, 18 декабря представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что истребители F-16, которые Украине должны предоставить партнеры, не помогут сбивать баллистические ракеты. Однако это не означает, что они не будут полезными для Вооруженных сил.

Ранее, 13 декабря командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" заявил, что F-16 способны изменить баланс сил в воздухе и повлиять на ход войны в Украине. Он отметил, что благодаря этим истребителям украинская авиация будет в большей безопасности.