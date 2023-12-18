"Все изменят F-16": ВСУ сворачивают ряд операций из-за недостатка помощи, — Тарнавский

По словам бригадного генерала, Силы обороны по-прежнему рассчитывают на военные победы, но нужны дополнительные резервы, чтобы бойцы отдохнули. А с появлением западных истребителей все будет совершенно по-другому. "F-16 — как "Мерседес" в сравнении с "Запорожцем".

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Украинке войска свернули некоторые военные операции из-за недостаточной зарубежной помощи. Об этом в интервью Reuters заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Есть проблема со снарядами, в особенности советского образца, то есть 122 и 152 мм. Сегодня эти проблемы — по всему фронту", — объяснил генерал, добавив, что снижение поддержки стало "очень большой проблемой" и сказалось на поле боя.

"Объемов, которые у нас есть сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем их. Меняем планы задач, которые себе поставили, сокращаем, потому что для них нужно снабжение", — объяснил генерал без подробностей.

Эти заявления прозвучали на фоне того, что республиканцы заблокировали помощь на 60 млрд долларов, а Венгрия наложила вето на проект помощи Украине на 50 млрд евро.

Тарнавский также сказал, что проблемы с боеприпасами испытывают и российские войска, но об их характере не упомянул. Уставшие украинские защитники на юго-восточном фронте встали в оборону и вместе с тем пытаются атаковать на других участках, добавил бригадный генерал.

Силы обороны по-прежнему рассчитывают на победы, но дополнительные резервы определенно помогут провести ротацию, чтобы военные отдохнули.

"В некоторых районах мы перешли [в оборону], в других же — продолжаем наступательные действия, за счет маневров, огневого воздействия и продвижения вперед. Мы готовим резервы для дальнейших масштабных действий", — отметил он.

Россия меняет тактику

Бригадный генерал Александр Тарнавский возглавлял контрнаступательную операцию, позволившую освободить Херсон и правобережье области от российских войск в ноябре 2022 года. Он также играл заметную роль в контрнаступлении в Запорожской области 2023 года.

Цель российских войск, по его словам, остается прежней. Единственное, что изменилось — их действия и тактики: сейчас атаки идут беспрерывно.

Положение в районе Авдеевки меняется "каждый день и каждую ночь", ВС РФ постоянно меняют тактики, достигнув частичного успеха в некоторых районах на глубине около 1,5-2 км, объяснил он.

"Я убежден, что сегодня мы уверенно держим эти линии. Сегодня враг оказывает на нас давление своим количеством. Их никогда не заботил и не будет заботить их личный состав", — отметил он.

Авдеевка — важный район для российских войск, пытающихся установить контроль над Донецкой и Луганской областями, двумя украинскими регионами, которые, как заявляют представители РФ, были аннексированы, но вместе с тем оккупационная группировка войск полностью их не контролирует.

По словам Тарнавского, все бригады ищут способы, чтобы позволить отдохнуть личному составу.

"На сегодня у нас есть некоторые сложности с личным составом на передовых линиях. Да, сегодня они не настолько свежие, отдохнувшие. У каждого командира должен быть резерв", — объяснил генерал.

Руководство Украины ищет способы улучшить мобилизацию, законодатели разрабатывают некоторые инициативы по расширению призыва в ряды ВСУ, но подробности пока неизвестны.

F-16 — "Мерседес" по сравнению с "Запорожцем"

Тарнавский также отметил, что война в зимних условиях — это проблема для обеих сторон, главным образом потому, что нельзя спрятаться в зарослях.

"Но у нас много лет опыта ведения военных операций в зимних условиях. Логистика и эвакуация, передвижение техники и персонала усложнены, — уточнил генерал. — С появлением F-16 все будет совершенно по-другому. По моему мнению, как офицера пехоты, F-16 — это как "Мерседес" в сравнении с "Запорожцем". Все надеются", — сказал он.

Напомним, что, по мнению генерала Валерия Залужного, мобилизацию в Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки.

Также сообщалось, что, по словам британского военного аналитика, у Украины будут проблемы без западной помощи, поэтому Путин воодушевился.