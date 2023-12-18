"Усе змінять F-16": ЗСУ згортають низку операцій через брак допомоги, — Тарнавський

За словами бригадного генерала, Сили оборони, як і раніше, розраховують на воєнні перемоги, але потрібні додаткові резерви, щоб бійці відпочили. А з появою західних винищувачів усе буде зовсім по-іншому. "F-16 — як "Мерседес" порівняно із "Запорожцем".

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Українські війська згорнули деякі операції через недостатню закордонну допомогу. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Є проблема зі снарядами, особливо радянського зразка, тобто 122 і 152 мм. Сьогодні ці проблеми — по всьому фронту", — пояснив генерал, додавши, що зниження підтримки стало "дуже великою проблемою" і позначилося на полі бою.

"Обсягів, які у нас є сьогодні, недостатньо, враховуючи наші потреби. Тому ми перерозподіляємо їх. Змінюємо плани завдань, які собі поставили, скорочуємо, тому що для них потрібне постачання", — пояснив генерал без подробиць.

Ці заяви прозвучали на тлі того, що республіканці заблокували допомогу на 60 млрд доларів, а Угорщина наклала вето на проєкт допомоги Україні на 50 млрд євро.

Тарнавський також сказав, що проблеми з боєприпасами відчувають і російські війська, але про їх характер не згадав. Втомлені українські захисники на південно-східному фронті встали в оборону і водночас намагаються атакувати на інших ділянках, додав генерал.

Сили оборони, як і раніше, розраховують на перемоги, але додаткові резерви безумовно допоможуть провести ротацію, щоб військові відпочили.

"У деяких районах ми перейшли [в оборону], в інших — продовжуємо наступальні дії, завдяки маневрам, вогневому впливу і просуванню. Ми готуємо резерви для подальших масштабних дій", — зазначив він.

Росія змінює тактику

Бригадний генерал Олександр Тарнавський очолював контрнаступальну операцію, яка дала змогу звільнити Херсон і правобережжя області від російських військ у листопаді 2022 року. Він також відігравав помітну роль у контрнаступі в Запорізькій області 2023 року.

Мета російських військ, за його словами, залишається незмінною. Єдине, що змінилося — їхні дії та тактики: зараз атаки йдуть безперервно.

Становище в районі Авдіївки змінюється "щодня і щоночі", ЗС РФ постійно змінюють тактики, досягнувши часткового успіху в деяких районах на глибині близько 1,5-2 км, пояснив він.

"Я переконаний, що сьогодні ми впевнено тримаємо ці лінії. Сьогодні ворог чинить на нас тиск своєю кількістю. Їх ніколи не турбував і не буде турбувати їхній особовий склад", — зазначив генерал.

Авдіївка — важливий район для російських військ, які намагаються встановити контроль над Донецькою та Луганською областями, двома українськими регіонами, які, як заявляють представники РФ, були анексовані, але водночас окупаційне угруповання військ повністю їх не контролює.

За словами Тарнавського, усі бригади шукають способи, щоб дозволити відпочити особовому складу.

"На сьогодні в нас є деякі складнощі з особовим складом на передових лініях. Так, сьогодні вони не настільки свіжі, відпочилі. У кожного командира має бути резерв", — пояснив генерал.

Керівництво України шукає способи поліпшити мобілізацію, законодавці розробляють деякі ініціативи щодо розширення призову до лав ЗСУ, але подробиці поки що невідомі.

F-16 — "Мерседес" порівняно із "Запорожцем"

Тарнавський також зазначив, що війна в зимових умовах — це проблема для обох сторін, головним чином через те, що не можна сховатися в заростях.

"Але в нас багато років досвіду ведення військових операцій у зимових умовах. Логістика та евакуація, пересування техніки й персоналу ускладнені, — уточнив генерал. — З появою F-16 все буде зовсім по-іншому. На мою думку, як офіцера піхоти, F-16 — це як "Мерседес" порівняно із "Запорожцем". Усі сподіваються", — сказав він.

Нагадаємо, що, на думку генерала Валерія Залужного, мобілізацію в Україні потрібно не посилювати, а повернути в колишні рамки.

Також повідомлялося, що, за словами британського військового аналітика, в України будуть проблеми без західної допомоги, тому Путін надихнувся.