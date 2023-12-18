Мобілізацію в Україні потрібно не посилювати, а повернути в колишні рамки, — Залужний (відео)

За словами головнокомандувача, з часом бійці на передньому краї залишаються сам на сам, що зовсім не правильно.

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Мобілізацію потрібно не посилювати, а повернути в рамки, в яких це працювало раніше. Про це в коментарі телеканалу "Ми Україна" заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, — пояснив головком. — Їх має хтось замінювати та допомагати".

Згодом українські захисники залишаються сам на сам, що зовсім не правильно, уточнив Залужний.

"Її просто потрібно повернути в ті рамки, в яких вона працювала колись", — додав він і також згадав про те, що поки що передчасно оцінювати успішність рекрутингової ініціативи добровольців до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що в публікації The Economist, присвяченій мобілізації, йшлося про те, що попереду складні рішення, у Міноборони це розуміють, тому й готують медійну кампанію та проводять рекрутинг. За словами журналістів, новобранець повинен мати більше уявлення про свою подальшу долю.

Також повідомлялося про те, чи можуть студенту вручити повістку і що робити в такому разі.

Раніше стало відомо, хто не підлягає призову в січні 2024 року. У 2024 році завдяки участі в мобілізаційній кампанії рекрутингових агентств процес поповнення Сил оборони має стати більш гнучким.