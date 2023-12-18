Мобилизацию в Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки, — Залужный (видео)

По словам главнокомандующего, со временем бойцы на переднем крае остаются один на один, что совсем не правильно.

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Мобилизацию нужно не усиливать, а вернуть в рамки, в которых это работало прежде. Об этом в комментарии телеканалу "Ми Україна" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, — объяснил главком. — Их должен кто-то заменять и помогать".

Со временем украинские защитники остаются один на один, что совсем не правильно, уточнил Залужный.

"Ее просто нужно вернуть в те рамки, в которых она работала прежде", — добавил он и также упомянул о том, что пока преждевременно оценивать успешность рекрутинговый инициативы добровольцев в ряды ВСУ.

Напомним, что в публикации The Economist, посвященной мобилизации, шла речь о том, что впереди сложные решения, в Минобороны это понимают, потому и готовят медийную кампанию и проводят рекрутинг. По словам журналистов, новобранец должен иметь большее представление о своей дальнейшей судьбе.

Также сообщалось о том, могут ли студенту вручить повестку и что делать в таком случае.

Ранее стало известно о том, кто не подлежит призыву в январе 2024 года. В 2024 году за счет участия в мобилизационной кампании рекрутинговых агентств процесс пополнения Сил обороны должно стать более гибким.