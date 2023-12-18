Впереди сложные решения: как Украина решает проблему с мобилизацией, — The Economist

Как отмечают журналисты, в Минобороны понимают проблемы с мобилизацией, поэтому готовят медийную кампанию и проводят рекрутинг. Новобранец должен иметь больше понятных вещей о дальнейшей судьбе.

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Россия имеет огромные потери на фронтах, но они имеют преимущество в живой силе. Украина защищается от нападения и проводит мобилизацию, которая имеет проблемы. Об этом сообщает The Economist.

В Украине мобилизацию усложняет несколько факторов, один из которых это "лотерея назначения". В территориальных центрах комплектации (ТЦК и СП) работники пытаются заполнить вакантные позиции людьми. Некоторые из них прибегают к рейдам в спортзалах или торговых центрах. Однако авторы утверждают, что мало кто становится хорошим солдатом таким образом.

"Мы видим 45-47-летних. Они задыхаются, когда доезжают до линии фронта", — говорит один из старших офицеров.

В Минобороны осознают проблему и работают над ее улучшением. Представитель Илларион Павлюк говорит, что частично проблема заключается в том, что часть украинцев считает, что в армию может пойти кто-то другой за них. Многие граждане уже не воспринимают войну как экзистенциальную угрозу.

Начатый рекрутинг должен дать новобранцу выбор определенной должности. Будет более четкой система отпусков и дежурств. Впоследствии служба в армии будет иметь ограниченное время, а не бессрочно как сейчас. Украина уже имеет несколько примеров успешных кампаний по набору добровольцев в армию, например 3-я штурмовая бригада. Не менее важным является грамотное командование и хорошее оснащение и подготовка. Большинство бойцов в 3-й штурмовой младше 25 лет и бригада отклоняет около 150 заявок в месяц.

По мнению полковника в отставке Виктора Кевлюка, впереди Украину ждут тяжелые решения, потому что армия — это "зверь, которого надо кормить". РФ может усилить мобилизацию после президентских выборов в марте 2024 года, а Украина должна ответить общенациональной мобилизацией промышленности, правительства и ресурсов.

В Украине готовят медийные кампании, которые будут пропагандировать национальную жертвенность и экзестенциальную угрозу РФ.

"Если мы проиграем — это будет плохо для всех нас", — говорит один из высокопоставленных чиновников.

Напомним, 17 декабря Кирилл Буданов заявил, что мобилизацию в Украине не отменят, потому что рекрутинг не заменит 1,1 млн человек.

В полтавском областном ТЦК и СП заявили, что они изменили подход к мобилизации.