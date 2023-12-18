Попереду складні рішення: як Україна вирішує проблему з мобілізацією, – The Economist

Як зазначають журналісти, в Міноборони розуміють проблеми з мобілізацією, тому готують медійну кампанію та проводять рекрутинг. Новобранець має мати більше зрозумілих речей про подальшу долю.

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Росія має величезні втрати на фронти, але вони мають перевагу в живій силі. Україна захищається від нападу й проводить мобілізацію, яка має проблеми. Про це повідомляє The Economist.

В Україні мобілізацію ускладнює кілька факторів, один з яких це "лотерея призначення". У територіальних центрах комплектації (ТЦК та СП) працівники намагаються заповнити вакантні позиції людьми. Деякі з них вдаються до рейдів у спортзалах чи торгових центрах. Проте автори стверджують, що мало хто стає хорошим солдатом таким чином.

"Ми бачимо 45-47-річних. Вони задихаються, коли доїжджають до лінії фронту", — каже один зі старших офіцерів.

У Міноборони усвідомлюють проблему та працюють над її покращенням. Речник Ілларіон Павлюк каже, що частково проблема полягає в тому, що частина українців вважає, що в армію може піти хтось інший за них. Багато громадян вже не сприймають війну як екзистенційну загрозу.

Започаткований рекрутинг має дати новобранцю вибір певної посади. Буде чіткішою система відпусток та чергувань. Згодом служба в армії буде мати обмежений час, а не безтерміново як зараз. Україна вже має кілька прикладів успішних кампаній з набору добровольців в армію, наприклад 3-тя штурмова бригада. Не менш важливим є грамотне командування та хороше оснащення й підготовка. Більшість бійців у 3-ій штурмовій молодша за 25 років й бригада відхиляє близько 150 заявок на місяць.

На думку полковника у відставці Віктора Кевлюка, попереду Україну чекають важкі рішення, бо армія — це "звір, якого треба годувати". РФ може посилити мобілізацію після президентських виборів у березні 2024 року, а Україна має відповісти загальнонаціональною мобілізацією промисловості, уряду та ресурсів.

В Україні готують медійні кампанії, які будуть пропагувати національну жертовність та екзестенційну загрозу РФ.

"Якщо ми програємо — це буде погано для всіх нас", — каже один з високопосадовців.

Нагадаємо, 17 грудня Кирило Буданов заявив, що мобілізацію в Україні не скасують, бо рекрутинг не замінить 1,1 млн людей.

В полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що вони змінили підхід до мобілізації.