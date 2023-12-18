Мобілізація в Києві та селах: у Раді спростували твердження про несправедливість (відео)

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що розмір населеного пункту не впливає на те, скільки його жителів призвуть на військову службу. При цьому в кожній області є свої плани мобілізації.

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У Верховній Раді прокоментували дискусії про те, що в Києві менше мобілізують, ніж у селах. Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю NV, що це твердження є наслідком суб'єктивного сприйняття.

"Сказати, що в Києві менше чи більше мобілізують, ніж у селах і селищах, — це дуже суб'єктивне сприйняття. Тому що, коли в селі, наприклад, тисяча людей і всі один одного знають, і розуміють, що сусіда, рідного брата, тата, дядька призвали на військову службу, то в Києві це трохи розмивається через те, що в місті мешкає кілька мільйонів громадян", — сказав Веніславський.

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Він зазначив, що не важливо, скільки людей проживає в конкретному населеному пункті — це не впливає на те, скільки зрештою візьму на службу в армію. При цьому в кожній області є свій мобілізаційний план.

"У законодавстві передбачено, що мають бути плани оборони. Такі плани оборони є, я переконаний. І до нас, як до членів комітету, ці питання періодично доводяться. Тому я не думаю, що якісь плани хтось не знає або їх немає", — додав Веніславський.

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Журналістка також поставила запитання щодо рейдів, які здійснюють працівники ТЦК в елітні столичні ресторани. Зокрема, про те, чи це все ще поодинокі випадки, чи вже системні методи, які будуть застосовані на постійній основі.

"Я не можу пояснити, тому що я не володію ситуацією, навіть не знаю, про що ви говорите", — відповів Веніславський.

Нагадаємо, що член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що Генштаб ЗСУ проти демобілізації через недостатню кількість людського ресурсу.