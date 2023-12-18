Мобилизация в Киеве и селах: в Раде опровергли утверждения о несправедливости (видео)

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что размер населенного пункта не влияет на то, сколько его жителей призовут на военную службу. При этом в каждой области есть свои планы мобилизации.

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В Верховной Раде прокомментировали дискуссии о том, что в Киеве меньше мобилизуют, чем в селах. Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в интервью NV, что это утверждение является следствием субъективного восприятия.

"Сказать, что в Киеве меньше или больше мобилизуют, чем в селах и поселках, — это очень субъективное восприятие. Потому что, когда в селе, например, тысяча человек и все друг друга знают, и понимают, что соседа, родного брата, папу, дядю призвали на военную службу, то в Киеве это немного размывается из-за того, что в городе живет несколько миллионов граждан", — сказал Вениславский.

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Он отметил, что не важно, сколько людей проживает в конкретном населенном пункте — это не влияет на то, сколько в итоге возьму на службу в армию. При этом в каждой области есть свой мобилизационный план.

"В законодательстве предусмотрено, что должны быть планы обороны. Такие планы обороны есть, я убежден. И к нам, как к членам комитета, эти вопросы периодически доводятся. Поэтому я не думаю, что какие-то планы кто-то не знает или их нет", — добавил Вениславский.

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Журналистка также задала вопрос относительно рейдов, которые осуществляют работники ТЦК в элитные столичные рестораны. В частности, о том, это все еще единичные случаи, или уже системные методы, которые будут применены на постоянной основе.

"Я не могу объяснить, потому что я не владею ситуацией, даже не знаю, о чем вы говорите", — ответил Вениславский.

Напомним, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Генштаб ВСУ против демобилизации из-за недостаточного количества человеческого ресурса.