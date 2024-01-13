"Половина "Кинжалов" не долетела: Игнат озвучил результаты обстрела Украины 13 января (видео)

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что качество российских ракет снизилось. Он выразил надежду, что эта тенденция сохранится.

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Во время ракетной атаки по Украине утром 13 января было силами ПВО было сбито восемь крылатых ракет. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подводя итоги обстрелов.

По его словам, последнюю атаку сложно назвать масштабной, поскольку раньше враг выпускал и больше средств поражения. Правильнее будет сказать, что это была комбинированная атака с использованием разных типов ракет, такая же как была 8 января и раньше.

"Около полуночи было несколько "Шахедов", также ракеты С-300/С-400, которыми атаковали с Белгородской области, потом были использованы крылатые ракеты с района Каспия со стратегической авиации, ударили ракетами Х-101 — Х55. Дальше мы видели пуски "Кинжалов", на Западную Украину полетели и непосредственно в сторону Днепра. Были атаки из бомбардировщиков Ту-22М3, пуски ракет Х-22, управляемые авиационные ракеты с нескольких самолетов тактической авиации, управляемые авиационные ракеты Х-31П и так далее. Мы насчитали 40 средств воздушного нападения", – перечислил спикер командования.

Силами украинской ПВО непосредственно было уничтожено восемь крылатых ракет и одну управляемую авиационную ракету.

"Восемь – это именно те ракеты, по которым отработала противовоздушная оборона противоогневыми средствами", – уточнил Игнат, добавив, что ВС РФ выпустили по Украине шесть "Кинжалов", половина из которых не достигли своей цели. Всего не долетели более 20 всех выпущенных противником средств воздушного нападения. Это стало возможным благодаря активному противодействию средствами радиоэлектронной борьбы

Он также подчеркнул, что в последнее время качество российских боеприпасов снизилось.

"Российские ракеты не только противодействие получают от Сил Обороны, но и все больше хуже летят "точно в цель". Об этом говорил и глава ГУР Кирилл Буданов, что ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Возможно, это касается и дронов-камикадзе. Будем надеяться, что такая тенденция будет продолжаться и дальше. Возможно, что-то все же влияет на этот процесс", – сказал Игнат.

Ранее Фокус писал, что в результате утренней атаки есть прилеты в нескольких регионах Украины. Обошлось без погибших, но в Шостке, Сумской области, ранена 47-летняя женщина.

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