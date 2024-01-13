"Погода не позволила": Гуменюк рассказала, почему РФ не обстреливали Украину с Крыма (видео)

Сложные погодные условия привели к тому, что по состоянию на сейчас в Черном и Азовском морях осталось всего три российских корабля, которые занимаются патрулированием акватории.

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Во время массированного ракетного удара по Украине утром 13 января российские военные не смогли задействовать свои ракетоносители в акватории Черного моря из-за шторма. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Вражеская группировка практически свернута, две единицы патрулируют в Черном, одна в Азовском море. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования. Штормовая погода не позволила их использовать в течение этой атаки", — сказала Гуменюк.

Ракетная атака по Украине 13 января: что говорят Воздушные силы

Отметим, в ночь на 13 января ВС ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет, которыми российские военные атаковали Украину. Украинским военным удалось уничтожить семь ракет типа Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Всего же для атаки по городам и селам нашей страны противник использовал 40 средств воздушного нападения. Командование ВС отмечает, что больше 20 беспилотников и ракет так и не поразили намеченные цели, так как им активно противодействовали средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 13 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Российские БПЛА атаковали северные регионы Украины.

Ранее аналитики ISW сообщали, что РФ ускорила производство дронов и теперь может атаковать Украину чаще. По данным экспертов, текущие запасы дронов, ракет и производственные темпы, вероятно, не позволяют РФ проводить регулярные массированные обстрелы.