Станут хорошей мишенью: Игнат рассказал, почему Украина не сразу получает F-16 (видео)

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что истребители можно будет разместить на украинской территории, когда подготовят пилотов, соответствующее обслуживание и аэродромную инфраструктуру.

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Западные партнеры с начала полномасштабного вторжения способствуют борьбе Украины с агрессией Российской Федерации. В частности США, Великобритания и Германия передают большое количество военного вооружения для защиты от оккупантов. Однако разместить все переданное партнерами оружие на территории Украины нельзя, ведь оно сразу станет целью для врага. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном интервью для Фокуса.

По словам Игната, в своих пакетах военной помощи западные партнеры передают Украине и ракеты для противовоздушной обороны, которые помогают "держать небо". Однако, если все соответствующее вооружение разместить на украинской территории, разведка Российской Федерации узнает об этом и нанесет удар.

"Мы не можем сразу у них взять огромное количество ракет и хранить их где-то там рядом. Вы понимаете, что враг рано или поздно узнает ту информацию. Разведка, к сожалению, у них работает. Нет такого большого смысла размещать здесь большие склады с боеприпасами, чтобы они по ним целились", — отмечает эксперт.

То же, как уверяет спикер Воздушных сил ВСУ, касается и истребителей F-16, которые некоторые из партнеров обещали передать Украине в конце 2023 года. Игнат отмечает, что часто люди жалуются, что самолеты "обещали же уже под елку, или на Новый год, или уже в январе. Ну, они уже же готовы, ну, вон президент говорил с их главой правительства страны. Они сказали: "готовы передать". Чего не берем?".

"Вот чего мы не берем F-16, чтобы их поставить где-то там и сделать хорошей мишенью?", — отмечает эксперт.

По его словам, истребители F-16 Украина получит тогда, когда "будет все для этого готово". Речь идет о людях, которые будут пилотировать самолеты, соответствующее обслуживание для F-16 и аэродромную инфраструктуру.

"Тогда собственно, когда все будет готово, тогда есть какое-то рациональное зерно, чтобы их здесь в Украине размещать. А пока, пусть их там подремонтируют, может модернизируют немного, чтобы они служили нам верой и правдой", — добавляет спикер.

Напомним, 6 января стало известно, что первая партия F-16, обещанная Данией для передачи Украине до Нового года, задерживается. В Дании заявили о невыполнении условий со стороны Украины.

Министерство обороны королевства также сообщало, что первые шесть украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на F-16 к весне. Ранее в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов и Дании.

В октябре 2023 года министр обороны Дании выражал надежду отправить первую партию истребителей F-16 весной 2024 года.