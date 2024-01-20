Стануть гарною мішенню: Ігнат розповів, чому Україна не одразу отримує F-16 (відео)

Спікер Повітряних сил ЗСУ наголосив, що винищувачі можна буде розмістити на українській території, коли підготують пілотів, відповідне обслуговування та аеродромну інфраструктуру.

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Західні партнери з початку повномасштабного вторгнення сприяють боротьбі України з агресією Російської Федерації. Зокрема США, Велика Британія та Німеччина передають велику кількість військового озброєння для захисту від окупантів. Однак розмісти всю передану партнерами зброю на території України не можна, адже вона одразу стане ціллю для ворога. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю для Фокусу.

За словами Ігната, у своїх пакетах військової допомоги західні партнери передають Україні й ракети для протиповітряної оборони, котрі допомагають "тримати небо". Проте, якщо все відповідне озброєння розмістити на українській території, розвідка Російської Федерації дізнається про це та завдасть удару.

"Ми не можемо одразу в них взяти величезну кількість ракет і зберігати їх десь там поруч. Ви розумієте, що ворог рано чи пізно дізнається ту інформацію. Розвідка, на жаль, у них працює. Немає такого великого сенсу розміщувати тут великі склади з боєприпасами, щоб вони по них цілили", — наголошує експерт.

Те саме, як запевняє спікер Повітряних сил ЗСУ, стосується й винищувачів F-16, які деякі з партнерів обіцяли передати Україні вкінці 2023 року. Ігнат зазначає, що часто люди скаржаться, що літаки "обіцяли ж уже під ялинку, чи на Новий рік, чи вже в січні. Ну, вони вже ж готові, ну, он президент говорив з їхнім очільником уряду країни. Вони сказали: "готові передати". Чого не беремо?".

"От чого ми не беремо F-16? Щоб їх поставити десь там і зробити гарною мішенню?", — наголошує експерт.

За його словами, винищувачі F-16 Україна отримає тоді, коли "буде все для цього готове". Мова йде про людей, котрі будуть пілотувати літаки, відповідне обслуговування для F-16 та аеродромну інфраструктуру.

"Тоді власне, коли все буде готове, тоді є якесь раціональне зерно, щоб їх тут в Україні розміщувати. А поки, нехай їх там підремонтують, може модернізують трішки, щоб вони служили нам вірою і правдою", — додає речник.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що перша партія F-16, обіцяна Данією для передачі Україні до Нового року, затримується. У Данії заявили про невиконання умов із боку України.

Міністерство оборони королівства також повідомляло, що перші шість українських пілотів можуть бути готові до бойових польотів на F-16 до весни. Раніше в серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії.

У жовтні 2023 року міністр оборони Данії висловлював надію відправити першу партію винищувачів F-16 навесні 2024 року.