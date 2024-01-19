Підготовка до повітряного удару з F-16 йде за планом: перемоги будуть вже цьогоріч, — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що всі держави, які пообіцяли надати винищувачі, виконають свої обіцянки.

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Перші успіхи українських пілотів на західних винищувачах F-16 очікуються вже у 2024 році. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти, інженери, інфраструктура", — наголошує Кулеба.

За його словами, держави-партнери, котрі пообіцяли надати Україні F-16, виконають свої обіцянки.

"Процес триває, він займає час, але все йде більш-менш за планом. Я думаю, що цього року ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", — йдеться у повідомленні.

Водночас голова МЗС вказав, що технологія винищувачів є вкрай складною, адже змін зазнає навіть концепція керування повітряним боєм.

F-16 для України

6 січня стало відомо, що перша партія F-16, обіцяна Данією для передачі Україні до Нового року, затримується. У Данії заявили про невиконання умов з боку України.

Міністерство оборони королівства також повідомляло, що перші шість українських пілотів можуть бути готові до бойових польотів на F-16 до весни. Раніше в серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії.

У жовтні 2023 року міністр оборони Данії висловлював надію відправити першу партію винищувачів F-16 навесні 2024 року.

Нагадаємо, 4 січня у США повідомили, що українські льотчики можуть завершити навчання на американських винищувачах F-16 до кінця 2024 року.