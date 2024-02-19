Перші українські льотчики F-16 завершать навчання вже в травні, — ВПС США

Навчання українських льотчиків зайняло трохи більше часу, ніж було заплановано раніше, оскільки вони повинні вміти виконувати повний спектр завдань, що виходять за межі військових сценаріїв.

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За оцінками ВПС Національної гвардії США, українські льотчики закінчать навчання на винищувачах F-16 у травні. Як заявив директор Нацгвардії генерал-лейтенант Майкл Лох, четверо льотчиків "доволі близькі" до завершення навчання, а до кінця серпня 2024 року буде підготовлено ще 12 осіб. Про це 16 лютого повідомили в Defence One.

За словами генерала, подальша перспектива навчання залежатиме від ширших зусиль із надання F-16 і від того, коли винищувачі справді прибудуть в Україну.

У вересні минулого року Лох заявив, що українським льотчикам знадобиться від трьох до дев'яти місяців, щоб закінчити навчання на F-16. На фінальній стадії вони літають на літаках "щодня поодинці", але вимоги до них змінилися, і навчання триває трохи довше, оскільки льотчики мають уміти виконувати повний спектр завдань, що виходять за межі військових сценаріїв.

Водночас представник Нацгвардії капітан Ерін Ганніган наголосив, що США не зможуть продовжувати цю роботу й готувати більше пілотів після першої групи, якщо Конгрес не виділить більше коштів.

"Вартість навчання залежить від плати за навчання, і ці кошти виділяються до прибуття курсантів. Очікується, що проблеми з фінансуванням не вплинуть на курсантів, зарахованих нині. Якщо буде потрібна підготовка додаткових пілотів, знадобиться додаткове фінансування", — сказав Ганніган.

Нагадаємо, 5 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що підбір українських льотчиків для навчання на винищувачах F-16 здійснювався з урахуванням їхньої фахової підготовки, наявності бойового досвіду й володіння англійською мовою.