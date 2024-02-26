"Крах стратегії": країни НАТО та ЄС готові надіслати війська в Україну, — Фіцо

Зі слів політика, у Парижі сьогодні відбулася "бойова нарада", під час якої обговорювалося відправлення в Україну армійських підрозділів.

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Країни НАТО та ЄС не отримали очікуваних результатів, надаючи допомогу Україні у її протистоянні російській агресії. У зв'язку з цим можливе використання армій європейських країн у війні з РФ. Про можливі рішення західноєвропейських політиків розповів прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, ідеться на порталі Pravda.

Фіцо заявив, що 26 лютого у Парижі відбулась "бойова нарада", влаштована за участі президента Еммануеля Макрона. Під час наради озвучили думку, від яких у словацького політика "йшов мороз по шкірі". З його слів "стратегія Заходу в Україні провалилась" і Європа начебто готується надіслати армійські підрозділи. Підставою для цього мають стати двосторонні договори, укладені між українськими та європейськими урядовцями.

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Інформація про завдання, які можуть виконувати військові європейських країн-членів НАТО, є секретною, — навели журналісти слова Фіцо. Політик запевнив, що словацьких військ у цих підрозділах не буде.

У зв'язку з поточною безпековою ситуацією Фіцо скликав Раду нацбезпеки. Після наради з іншими урядовцями він підтвердив, що "Словаччина не пропонуватиме Україні можливості співпраці у вигляді участі словацьких військових на території України на двосторонній основі".

26 лютого у Франції відбулась конференція на підтримку України, на якій дистанційно виступив зі зверненням президент України Володимир Зеленський. У акаунті X (Twitter) Єлисейського палацу транслюють публічну частину спілкування європейських політиків.

Відносини НАТО і України — деталі

Зазначимо, під час Вільнюського саміту НАТО у липні 2023 року Україна не отримала запрошення стати членом альянсу. Натомість їй пообіцяли надійні безпекові угоди з низкою країн, які допоможуть вистояти проти вторгнення РФ.

У 2024 році стало відомо про низку двосторонніх безпекових угод, укладених з країнами Європейського Союзу і НАТО: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією тощо. Згідно з текстами угод, ідеться про надання військової та гуманітарної підтримки, але не вказано про можливість вступу іноземних армій у війну з РФ.

Нагадуємо, президент Зеленський у інтерв'ю агентству FoxNews пояснив, коли, на його думку, може завершитись війна з путінською Росією. Тим часом видання Financial Times наголосило, що причина невдач на фронті в Україні — переляк країн заходу перед діями президента РФ Володимира Путіна.