Жодного слова про "гарантії": Сунак використав особливий зворот, описуючи угоду з Україною

В угоді, яку Україна уклала з Великої Британією, не згадують гарантії безпеки. Натомість британці говорять про зобов'язання та запевнення, звернули увагу журналісти.

15 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звернувся з промовою до парламенту, у якій торкнувся питань захисту країни та її союзників. У цьому контексті згадав візит до Києва і описав деталі майбутньої співпраці, використавши слово "зобов'язання". Під час виступів в Україні політик використовував дещо інші словосполучення. Текст виступу голови британського уряду опублікований на порталі парламенту Сполученого Королівства.

Головна тема виступу Ріші Сунака стосувалась зобов'язань перед союзниками. Зокрема, ішлося про спільний удар військ США і Британії по штабах хуситів у Ємені через атаки терористів на судноплавство у Червоному морі, та про війну Ізраїлю проти ХАМАС. Політик запевнив, що подібні дії не завадять виконувати міжнародні зобов'язання, до яких він відніс військову допомогу Україні.

Голова уряду заявив, що Британія посилить військову співпрацю з Україною і надасть пакет фінансування розміром 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Кошти витратять на далекобійні ракети, зброю, безпілотники тощо. При цьому політик пів десятка разів використав слово зобов'язання — англ. commitments. Наприклад, пролунали наступні фрази:

"Ми перші дотримуємося обіцянки, даної на минулорічному Збройному засіданні НАТО, разом із 30 іншими країнами, щоб забезпечити нові двосторонні зобов’язання щодо безпеки";

щодо безпеки"; "НАТО стане сильнішим разом із Україною, але ці зобов’язання допоможуть подолати розрив до того часу";

допоможуть подолати розрив до того часу"; "Я сподіваюся, що Палата приєднається до мене, щоб надіслати повідомлення українському народу: ми об’єднуємося як одне ціле на підтримку цих твердих зобов’язань ";

"; "Як домівка парламентської демократії та лідер колективної безпеки, ми зобов’язані захищати ці принципи та захищати наших людей".

Журналісти порталу "Європейська правда" пояснили, що прем'єр-міністр 15 січня використав слово commitments (зобов'язання — укр.), тоді як 12 січня у виступах в Києві, коли говорив про безпекову угоду з Україною, використовував термін security assurances (безпекові запевнення — укр.).

Україна і Велика Британія — деталі співпраці

Термін security assurances був вказаний у так званому Будапештському меморандумі, підписаному РФ, США, Великою Британією, нагадали журналісти. Уряди цих країн пообіцяли "гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Зокрема, у англійському перекладі документ дійсно називають "Memorandum on security assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Budapest, 5 December 1994".

Фрагмент тексту Будапештського меморандуму Фото: Скриншот

Україна наполягає на іншому терміні, зауважили журналісти, посилаючись на пресконференцію Зеленського та Сунака — ідеться про термін "безпекові гарантії" (security guarantees — англ.). Також у медіа наголосили, що цього терміну немає у тексті угоди, підписаної Ріші Сунаком та президентом України Володимиром Зеленським. Натомість там є словосполучення "співпраця у сфері безпеки" (cooperation in the field of security) і "допомога у сфері безпеки" (security assistance).

Фрагмент угоди з Британією від 12 січня Фото: Скриншот Підпункт угоди з Британією від 12 січня Фото: Скриншот

Зазначимо, Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня з неанонсованим візитом. В підсумку британський урядовець та президент Зеленський уклали угоду про безпеку, згідно з якою Британія продовжить надавати Україні зброю. Крім того, ішлося про допомогу у випадку наступного нападу Росії — про це написали на порталі прем'єра перед його візитом в Україну.

Нагадуємо, 14 січня стало відомо про збиття російського літака радіолокаційної розвідки А-50 над Азовським морем. Військові експерти проаналізували, якою зброєю до нього могли дістати українські Сили оборони.