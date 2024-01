Сунак виправив Байдена. Як британський прем'єр двома буквами показав приклад президенту США

Related video

Якщо я не помиляюся, саме 30 червня 2022 р. президент Джо Байден уперше озвучив винайдену ним формулу, яка описувала зобов’язання Сполучених Штатів перед Україною, яка воює. Виступаючи на пресконференції після саміту НАТО в Мадриді, він уперше сказав, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні "as long as it takes". Що означає "стільки, скільки буде потрібно". Із самого початку виникали незручні запитання, на які не було відповіді. Кому потрібно? США, ЄС, НАТО, Росії, виробникам зброї чи ще комусь?

Невизначеність цієї формули була очевидна, і її багато хто акуратно критикував, як на Заході, так і в Україні, але з липня 2022 цю фразу Байден публічно повторював десятки разів упродовж півтора рокiв. Як не дивно було усвідомлювати, але просування цього наративу дійшло аж до того, що під час брифінгу після останнього цілком драматичного візиту Зеленського до Вашингтона в грудні 2023 Байден модифікував цю фразу, публічно заявивши, що США підтримуватимуть Україну "as long as we can". Стільки, скільки ми зможемо. Мені було складно в це тоді повірити, але саме так він сказав. Навіть, якщо я не помиляюся, прочитав із заздалегідь підготовленого папірця. Помилка виключена. Цілком можливо, що цей меседж був першочергово адресований республіканцям у Сенаті, але його чув весь світ і Володимир Зеленський, як і вся команда Банкової, відчайдушно робили вигляд, що вони цього не почули. Я їх добре розумію та щиро співчуваю. Коли тобі після всього, що відбулося в Україні, та після всіх складних перепетій у стосунках із Заходом таке публічно кажуть, це непросто.

У промові, яку виголосив Сунак у Верховній Раді України, подібна фраза прозвучала, і коли сидіти на "ослячій лаві для опозиції", де чути іноді не так добре, мені на перший погляд здалося, що Сунак повторив уже ледь не класичну формулу Джо Байдена про "as long as it takes", і це мене сильно засмутило. Але, напевно, на відміну від багатьох своїх колег, я не полінувався уважно прочитати текст підписаної вчора Угоди як в англійському оригіналі, так і в офіційному підписаному тексті українською, і побачив, як буквально одним малесеньким словом із двох букв можна повністю змінити суть і основний політичний наратив.

Їй! Те, що Джозеф Байден не хотів чи не міг вимовити ледь не півтора року великої війни в Україні, уряд Ріші Сунака від імені Сполученого Королівства офіційно написав і розписався під зобов’язанням продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки ЇЙ буде потрібно! ЇЙ! В англійському оригіналі "as long as it needs".

Очевидно, що це формулювання довго та ретельно обговорювали в Лондоні, і таки його було підтримано. Сумніваюся, що українська сторона мала будь-який суттєвий вплив на цей сюжет. Отже, уряд Ріші Сунака від імені Сполученого Королівства продемонстрував вищий пілотаж дипломатії, лідерства та суттєво змінив контекст усього діалогу Україна—Захід, піднявши його на інший рівень, пославши одночасно чіткий сигнал усім своїм союзникам у G7 і НАТО, перш за все, Вашингтону. В Москві це, звичайно, теж почули.

