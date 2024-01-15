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Сунак поправил Байдена. Как британский премьер двумя буквами показал пример президенту США

Народный депутат Андрей Осадчук обращает внимание на то, как всего двумя буквами в дипломатии можно полностью изменить ход событий. Это сделал Риши Сунак в вопросе о поддержке Украины Великобританией.

Андрей Осадчук
Андрей Осадчук
Народный депутат, юрист
eye 385
сунак, зеленский, украина, великобритания
Риши Сунак показал в Киеве, что такое настоящая поддержка
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ЕЙ!

Если я не ошибаюсь, именно 30 июня 2022 г. президент Джо Байден впервые озвучил изобретенную им формулу, описывающую обязательства Соединенных Штатов перед воюющей Украиной. Выступая на пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде, он впервые сказал, что Соединенные Штаты будут помогать Украине "as long as it takes". Что означает "столько, сколько потребуется". С самого начала возникали неудобные вопросы, на которые не было ответа. Кому потребуется? США, ЕС, НАТО, России, производителям оружия или еще кому-то?

Неопределенность этой формулы была очевидна и подвергалась аккуратной критике многими, как на Западе, так и в Украине, но с июля 2022 года эта фраза публично повторялась Байденом десятки раз в течение полутора лет. Как ни странно было осознавать, но продвижение этого нарратива дошло до того, что во время брифинга после последнего вполне драматического визита Зеленского в Вашингтон в декабре 2023 года Байден модифицировал эту фразу, публично заявив, что США будут поддерживать Украину "as long as we can". Столько, сколько мы сможем. Мне было сложно в это тогда поверить, но именно так он сказал. Даже, если я не ошибаюсь, прочитал с заранее подготовленной бумажки. Ошибка исключена. Вполне возможно, что этот месседж был в первую очередь адресован республиканцам в Сенате, но его слышал весь мир и Владимир Зеленский, как и вся команда Банковой, отчаянно делали вид, что они этого не услышали. Я их хорошо понимаю и искренне сочувствую. Когда тебе после всего, что произошло в Украине, и после всех сложных перипетий в отношениях с Западом такое публично говорят, это непросто.

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Позиция Байдена стала более уклончивой
Фото: AP Photo

В речи, которую произнес Сунак в Верховной Раде Украины, подобная фраза прозвучала, и если сидеть на "ослиной скамье для оппозиции", где слышно иногда не так хорошо, мне на первый взгляд показалось, что Сунак повторил уже едва ли не классическую формулу Джо Байдена о "as long as it takes", и это меня сильно расстроило. Но, наверное, в отличие от многих своих коллег, я не поленился внимательно прочитать текст подписанного вчера Соглашения как в английском оригинале, так и в официальном подписанном тексте на украинском, и увидел, как буквально одним малюсеньким словом из двух букв можно полностью изменить суть и основной политический нарратив.

Ей! То, что Джозеф Байден не хотел или не мог произнести чуть ли не полтора года большой войны в Украине, правительство Риши Сунака от имени Соединенного Королевства официально написало и расписалось под обязательством продолжать поддерживать Украину столько, сколько ЕЙ будет нужно! ЕЙ! В английском оригинале "as long as it needs".

Очевидно, что эту формулировку долго и тщательно обсуждали в Лондоне, и таки она была поддержана. Сомневаюсь, что украинская сторона имела какое-либо существенное влияние на этот сюжет. Итак, правительство Риши Сунака от имени Соединенного Королевства продемонстрировало высший пилотаж дипломатии, лидерства и существенно изменило контекст всего диалога Украина—Запад, подняв его на другой уровень, послав одновременно четкий сигнал всем своим союзникам по G7 и НАТО, прежде всего, Вашингтону. В Москве это, конечно, тоже услышали.

Bravo

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