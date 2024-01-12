Сунак відвідає Україну 12 січня: що очікувати від візиту британського прем'єра

Якщо Росія знов нападе на Україну, Велика Британія гарантує початок консультацій і буде надавати військову допомогу, пояснили у офісі британського прем'єра. Ба більше, Ріші Сунак планує оголосити про надання Києву 2,5 млрд фунтів.

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12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає Україну та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі політики обговорять питання британської підтримки в протистоянні з Росією. Також ітиметься про укладання договору про безпекові гарантії, обіцяні під час Вільнюського саміту НАТО. Про деталі візиту Ріші Сунака повідомили на порталі британського уряду.

У офісі прем'єр-міністра Великої Британії зазначили, що візит до Києва засвідчить "непохитну підтримку України". Очікується, що Ріші Сунак та Володимир Зеленський підпишуть угоду "про співпрацю у сфері безпеки". Також оголосять про надання 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд дол.) на купівлю зброї та підготовку українських військових. Крім того, політик зустрінеться з працівниками ДСНС, які ліквідують наслідки російських ударів по українських містах.

Україна та Британія — деталі безпекової угоди

Двостороння безпекова угода укладається на основі домовленостей, обговорених під час Вільнюського саміту НАТО та на саміті Великої сімки. Основні положення майбутніх домовленостей:

продовження військової підтримки на низці напрямків — обмін розвідувальними даними, кібербезпека, медична та військова підготовка, співпраця у сфері військово-промислового комплексу;

якщо на Україну "знову нападе Росія", гарантують негайний початок консультацій та будуть надавати "швидку та постійну допомогу" (чи долучить Британія свої військові сили, не вказано).

Фінансова підтримка Британії — що відомо

Уряд Британії виділяє 2,5 млрд фунтів стерлінгів, які витратять у наступних сферах:

надання далекобійних ракет, систем ППО, артилерійських снарядів та питань безпеки у Чорному морі;

виробництво тисяч розвідувальних, ударних і морських безпілотників — на це витратять 200 млн фунтів стерлінгів.

Крім військової допомоги, 18 млн фунтів стерлінгів виділять на гуманітарні питання, повідомили в офісі Сунака. Частина цих грошей надійде в структури ООН та Міжнародного Червоного Хреста — для допомоги українцям, які постраждали від війни. 8 млн фунтів стерлінгів витратять на укріплення енергетичної інфраструктури.

На сторінці соцмережі X Ріші Сунака поки що немає інформації щодо візиту до Києва: останній його допис стосується військової операції по базах хуситів. На сторінці Володимира Зеленського та Офісу президента також відсутні анонси про зустріч з британським прем'єром.

Зазначимо, Велика Британія перша уклала безпекову угоду, про яку йшлося під час саміту Північноатлантичного альянсу. Крім того, саме ця країна першою почала навчати українських військових — у перші місяці війни про це повідомив тодішній прем'єр Борис Джонсон, який перший відвідав Київ після відбиття російської атаки на столицю. Також Британія першою надала Україні бронетехніку — танки Challenger 2, і далекобійні ракети Strom Shadow, які були використані, наприклад, для удару по штабу ЧФ Росії у центрі Севастополя.

Нагадуємо, 11 січня Білий дім офіційно повідомив, що зупинив надавати військову допомогу Україні. Причина такого рішення — не підтримка Палатою представників Конгресу виділення пакета в 61 млрд дол.: питання пов'язують з вимогами представників Республіканської партії щодо кордону з Мексикою.