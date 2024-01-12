Сунак посетит Украину 12 января: что ожидать от визита британского премьера

Если Россия вновь нападет на Украину, Великобритания гарантирует начало консультаций и будет оказывать военную помощь, пояснили в офисе британского премьера. Более того, Риши Сунак планирует объявить о предоставлении Киеву 2,5 млрд фунтов.

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12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи политики обсудят вопросы британской поддержки в противостоянии с Россией. Также речь пойдет о заключении договора о гарантиях безопасности, обещанных во время Вильнюсского саммита НАТО. О деталях визита Риши Сунака сообщили на портале британского правительства.

В офисе премьер-министра Великобритании отметили, что визит в Киев засвидетельствует "непоколебимую поддержку Украины". Ожидается, что Риши Сунак и Владимир Зеленский подпишут соглашение "о сотрудничестве в сфере безопасности". Также объявят о предоставлении 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долл.) на покупку оружия и подготовку украинских военных. Кроме того, политик встретится с работниками ГСЧС, которые ликвидируют последствия российских ударов по украинским городам.

Украина и Великобритания — детали соглашения по безопасности

Двустороннее соглашение по безопасности заключается на основе договоренностей, обсужденных во время Вильнюсского саммита НАТО и на саммите Большой семерки. Основные положения будущих договоренностей:

продолжение военной поддержки по ряду направлений — обмен разведывательными данными, кибербезопасность, медицинская и военная подготовка, сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса;

если на Украину "снова нападет Россия", гарантируют немедленное начало консультаций и будут оказывать "быструю и постоянную помощь" (привлечет ли Британия свои военные силы, не указано).

Финансовая поддержка Британии — что известно

Правительство Британии выделяет 2,5 млрд фунтов стерлингов, которые потратят в следующих сферах:

предоставление дальнобойных ракет, систем ПВО, артиллерийских снарядов и решение вопросов безопасности в Черном море;

производство тысяч разведывательных, ударных и морских беспилотников — на это потратят 200 млн фунтов стерлингов.

Кроме военной помощи, 18 млн фунтов стерлингов выделят на гуманитарные вопросы, сообщили в офисе Сунака. Часть этих денег поступит в структуры ООН и Международного Красного Креста — для помощи украинцам, пострадавшим от войны. 8 млн фунтов стерлингов потратят на укрепление энергетической инфраструктуры.

На странице соцсети X Риши Сунака пока нет информации о визите в Киев: последнее его сообщение касается военной операции по базам хуситов. На странице Владимира Зеленского и Офиса президента также отсутствуют анонсы о встрече с британским премьером.

Отметим, Великобритания первая заключила соглашение по безопасности, о котором шла речь во время саммита Североатлантического альянса. Кроме того, именно эта страна первой начала обучать украинских военных — в первые месяцы войны об этом сообщил тогдашний премьер Борис Джонсон, который первый посетил Киев после отражения российской атаки на столицу. Также Британия первой предоставила Украине бронетехнику — танки Challenger 2, и дальнобойные ракеты Strom Shadow, которые были использованы, например, для удара по штабу ЧФ России в центре Севастополя.

Напоминаем, 11 января Белый дом официально сообщил, что остановил оказывать военную помощь Украине. Причина такого решения — не поддержка Палатой представителей Конгресса выделения пакета в 61 млрд долл.: вопрос связывают с требованиями представителей Республиканской партии относительно границы с Мексикой.