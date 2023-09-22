ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Крыму ракетами Storm Shadow, — Sky News

Журналисты в своем материале отмечают, что ракеты британского и французского производства уже несколько месяцев находятся на вооружении ВСУ. Именно они могли стать причиной беспокойного дня в Севастополе.

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Украина использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на украинские источники 22 сентября.

Отмечается, что переданное Британией и Францией вооружение помогло украинской стороне атаковать один из военных объектов на временно оккупированном Крымском полуострове. Представители Воздушных сил ВСУ в комментарии журналистам подтвердили это.

"Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что несколько месяцев назад поставки ракет британского и французского производства, которые еще известны под названием SCALP, было одним из самых громких в ходе войны РФ против Украины. Это было связано с опасениями, что оружие большой дальности будет использоваться не только по линии фронта, но и на территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что Крымский полуостров является территорией Украины и его принадлежность к РФ цивилизованные страны не признают.

Великобритания впервые отправила ракеты Украине еще в мае этого года, а Франция решилась на такой шаг в июле.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар. Сначала прозвучало несколько громких звуков, после чего российские оккупанты начали ставить в районе Севастополя дымовую завесу, чтобы избежать повторных атак, но это не помогло спасти здание от поражения.

Позже в Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали взрывы в районе Севастопольской бухты, о которых сообщали местные жители. По их данным, ВСУ якобы запустили несколько ракет и беспилотники в сторону оккупированного полуострова. При этом сообщается о перехвате лишь одной ракеты и двух БПЛА самолетного типа.