Французский аналог Storm Shadow: Макрон анонсировал поставки в Украину дальнобойных ракет

Французский президент заявил, что украинским защитникам будет предоставлена возможность наносить "глубокие удары" по противнику.

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Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на открытии саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что принял решение увеличить поставки оружия и техники в Украину. При этом он анонсировал поставку в Украину новых ракет большой дальности, которые будут способны "наносить глубокие удары". Кадры выступления Макрона опубликовали французские СМИ.

"Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты", — заявил французский президент.

Отметим, что Макрон не уточнил о каком виде вооружения идет речь, и какой количество боеприпасов будет предоставлено Украине. Предположительно, Франция предоставит отечественный аналог британских дальнобойных Storm Shadow, которые уже применяются ВСУ — ракеты SCALP.

Что известно о SCALP-EG

Фактически британская ракета Storm Shadow и французская SCALP-EG представляют собой один и тот же боеприпас, который выпускается для разных заказчиков. В свое время французский проект был назван Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général – (Система крылатых ракет большой дальности общего назначения) или SCALP-EG.

Это малозаметная ракета большой дальности с вытянутым 5-метровым фюзеляжем и раскладывающимися крыльями. Ее масса составляет 1,3 тонны из них 450 кг — фугасная боевая часть.

Ракета имеет турбореактивный двигатель, который позволяет развить скорость до 1000 км в час в зависимости от высоты. При этом дальность полета достигает 560 км, хотя в экспортном исполнении этот показатель ограничен до 250 км.

Система наведения на цель — комбинированная на основе спутниковой и инерциальной навигации, а также системы TERCOM. Последняя представляет собой систему цифровой корреляции с рельефом местности блока наведения крылатой ракеты на основе загруженных карт местности. Непосредственно перед попаданием в цель ракета задействует инфракрасную головку самонаведения.

Как и в случае с Storm Shadow носителем SCALP могут быть бомбардировщики Су-24, прошедшие необходимую модернизацию.

Характеристики ракета SCALP. Источник: NV

Напомним, о намерениях передать Украине дальнобойные ракеты в рамках нового пакета помощи президент Франции Эммануэль Макрон заявил еще 15 мая 2023 года. По словам французского лидера, его страна помогает украинцам выстоять, чтобы "вернуть всех за стол переговоров".