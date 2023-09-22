Точное попадание: СМИ показали момент удара по штабу ЧФ в Севастополе (видео)

Судя по обнародованным кадрам, по зданию российского штаба нанесено несколько ракетных ударов. Ранее, в РФ заявляли об "успешном" отражении атаки.

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В пятницу, 22 сентября, был нанесен ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота Военно-морских сил Российской Федерации. Соответствующие видео появилось в Telegram-канале Инсайдер UA

Как отмечают авторы публикации, "прилетов" по штабу ЧФ РФ было несколько. На упомянутом видео видно, что ракета попала в здание, которое уже окутано дымом.

"Прилет" по штабу ЧФ РФ в Севастополе

Telegram-канал "Крым.Реалии" также опубликовал фото, на котором можно заметить ракету, направляющуюся в сторону горящего здания штаба.

"На фото видна ракета, которая спустя мгновение поразила штаб. Это фото также опровергает версию российских властей о всех сбитых ракетах, атаковавших сегодня Севастополь", — говорится в публикации.

По штабу было нанесено несколько ударов

Удар по штабу ЧФ в Севастополе: что известно

Напомним, 22 сентября в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об "успешном" отражении атаки со стороны Вооруженных сил Украины. В ведомстве сообщили о перехвате одной ракеты и двух БПЛА самолетного типа.

При этом в Сети появились фото горящего штаба Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Севастополе, где был нанесен ракетный удар. По словам журналистов, на место удара прибыло около десятка машин скорой помощи спасательной службы.

Последсвия удара по штабу Черномоского флота РФ

Позже в Минобороны РФ признали, что силам ПВО удалось сбить пять ракет, однако в ходе атаки был поврежден штаб командования Черноморским флотом. Представители оккупационной власти начали решать проблемы, которые возникли в связи с прилетом. Для этого отключили в центре газ и другие коммунальные услуги.

Источники СМИ среди российских офицеров утверждают, что в результате удара по штабу есть погибшие. Три разных источника сообщили о разном количестве пострадавших, подчеркнуло издание. По официальной версии Минобороны РФ, есть один погибший.