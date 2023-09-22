Погибли десятки военных: в СМИ сообщили о результативности удара по штабу ЧФ РФ

Российские власти не могут прийти к согласию относительно количества пострадавших от взрыва в штабе командования ЧС РФ в Севастополе. Согласно официальным заявлениям, пострадал один человек — он просто исчез, а не погиб.

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Жители Севастополя днем 22 сентября услышали ряд громких взрывов в районе штаба командования ЧФ РФ. Губернатор города Михаил Развожаев подтвердил, что произошли атаки крылатыми ракетами и есть прилеты. Минобороны РФ уверяет, что удалось сбить пять ракет, а от ударов остальных российские военные не пострадали. Источники СМИ среди российских офицеров утверждают, что есть погибшие. Об этом говорится в статье издания "Новая газета Европа".

Три разных источника сообщили о разном количестве пострадавших, подчеркнуло издание. Согласно официальным данным Минобороны РФ, сначала было известно об одном погибшем. Однако потом обновили информацию: уверяют, что он пропал без вести, а не погиб.

Согласно данным российского портала "112", пострадали шесть человек. Впрочем, не указано, речь идет о гражданских или военных. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что ни один человек не ранен.

Автор "Новой газеты Европа" пообщался с неким анонимным источником, который рассказал о потерях ВС РФ. В частности, этот источник утверждает, что россияне потеряли десятки военных в результате ударов крылатых ракет ВСУ.

"Пострадавших сегодня гораздо больше, чем один, о котором официально объявлено. Речь идет о десятках военнослужащих", — цитирует издание собеседника — российского офицера.

Предполагает, что больше данных будет после тушения пожара и разбора завалов. Также офицер вспомнил, чем занимался ЧФ РФ после аннексии Крыма и вторжения в 2022 году: запускал крылатые ракеты "Калибр" по Украине, угрожал десантированием под Одессой, подвозил оружие российским подразделением, вел разведку и патрулирование.

Другой источник уточнил количество ракет, которыми 22 сентября атаковали Севастополь. Будто бы запустили семь ракет, из них пять сбило российское ПВО, а две — попали в цель. Также израильский эксперт Давид Шарп предположил, что речь идет о ракетах Strom Shadow.

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, первые сообщения о взрывах в Крыму появились в сети около 12 час. 22 сентября. Позже стало известно о попадании в здание штаба командования ЧФ РФ: на видео видно, как оно задымило и потеряло крышу. Губернатор позже сообщил, что в ряде районов отключили газ, свет и ограничили поставки воды.

Между тем мониторинговые каналы утверждали, что громко было не только в Севастополе. В частности, предполагают, что взрывалось еще в шести точках по всему полуострову. Российские власти прокомментировали ситуацию только в одной из этих точек. Утверждают, будто под Бахчисараем просто загорелась трава.

Напоминаем, в Офисе президента Зеленского предупредили о кампании, которую вскоре начнут кремлевские пропагандисты. Известно, что они будут дискредитировать Зеленского и его команду в глазах зарубежных партнеров. Первый шаг в этом направлении российские власти уже, похоже, сделали. Именно 22 марта президент Беларуси Александр Лукашенко высказался относительно ситуации, которая сложилась между Украиной и Польшей.