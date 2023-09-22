"Взрывная волна сумасшедшая": по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар (видео)

В Крыму прогремело несколько взрывов и российские оккупанты начали ставить в районе Севастополя дымовую завесу. Как сообщают местные, спасти флот РФ от "дыры в штабе" это не помогло.

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22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По данным местного телеграм-канала "Крымский ветер", их слышали в селе Березовка, в городе Саки и в поселке Гвардейское.

Также жители полуострова сообщили о работе российской ПВО.

Сообщения от 22 сентября о взрывах в Крыму Фото: Скриншот

Впоследствии российские оккупанты начали "спешно" ставить над Севастопольской бухтой дымовую завесу.

Фото с места событий Фото: Соцсети

В соцсетях передали, что работу вражеской ПВО было слышно в районе аэропорта Бельбек.

Также "громкие взрывы" прозвучали в центре самого Севастополя.

"Кроме дыма от завесы над бухтой в одном месте поднимается черный дым, как от прилета", — написали авторы контента.

Местные проинформировали о вероятном прилете в районе города Инкерман.

Впоследствии появилась информация, что в Севастополе дымит штаб Черноморского флота РФ.

"По городу мчатся десятки машин скорой помощи", — отметили авторы контента.

В пророссийском телеграм-канале "Чп / Севастополь" подтвердили прилет в штаб российских оккупантов.

"Работаем возле штаба, в штабе дыра, взрывная волна была сумасшедшая", — говорится в сообщении подписчика и местного жителя.

Российские захватчики подтвердили удар по Черноморскому флоту

Представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев подтвердил ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ.

"На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео", — добавил он.

Напомним, 22 сентября в районе Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму уже раздавались взрывы. Тогда в Минобороны РФ заявили о якобы успешном отражении атаки со стороны ВСУ.

Также 22 сентября россияне якобы отбили атаку БПЛА в Краснодарском крае.