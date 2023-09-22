"Взрывная волна сумасшедшая": по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар (видео)
В Крыму прогремело несколько взрывов и российские оккупанты начали ставить в районе Севастополя дымовую завесу. Как сообщают местные, спасти флот РФ от "дыры в штабе" это не помогло.
22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По данным местного телеграм-канала "Крымский ветер", их слышали в селе Березовка, в городе Саки и в поселке Гвардейское.
Также жители полуострова сообщили о работе российской ПВО.
Впоследствии российские оккупанты начали "спешно" ставить над Севастопольской бухтой дымовую завесу.
В соцсетях передали, что работу вражеской ПВО было слышно в районе аэропорта Бельбек.
Также "громкие взрывы" прозвучали в центре самого Севастополя.
"Кроме дыма от завесы над бухтой в одном месте поднимается черный дым, как от прилета", — написали авторы контента.
Местные проинформировали о вероятном прилете в районе города Инкерман.
Впоследствии появилась информация, что в Севастополе дымит штаб Черноморского флота РФ.
"По городу мчатся десятки машин скорой помощи", — отметили авторы контента.
В пророссийском телеграм-канале "Чп / Севастополь" подтвердили прилет в штаб российских оккупантов.
"Работаем возле штаба, в штабе дыра, взрывная волна была сумасшедшая", — говорится в сообщении подписчика и местного жителя.
Российские захватчики подтвердили удар по Черноморскому флоту
Представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев подтвердил ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ.
"На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео", — добавил он.
Напомним, 22 сентября в районе Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму уже раздавались взрывы. Тогда в Минобороны РФ заявили о якобы успешном отражении атаки со стороны ВСУ.
Также 22 сентября россияне якобы отбили атаку БПЛА в Краснодарском крае.