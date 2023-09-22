"Вибухова хвиля божевільна": по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удар (відео)

У Криму пролунало кілька вибухів і російські окупанти почали ставити в районі Севастополя димову завісу. Як повідомляють місцеві, врятувати флот РФ від "дірки у штабі" це не допомогло.

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22 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За даними місцевого телеграм-каналу "Крымский ветер", їх чули у селі Березівка, в місті Саки та у селищі Гвардійське.

Також мешканці півострова повідомили про роботу російської ППО.

Повідомлення від 22 вересня про вибухи в Криму Фото: Скриншот

Згодом російські окупанти почали "спішно" ставити над Севастопольською бухтою димову завісу.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

У соцмережах передали, що роботу ворожої ППО було чутно в районі аеропорту Бельбек.

Також "гучні вибухи" пролунали у центрі самого Севастополя.

"Окрім диму від завіси над бухтою в одному місці здіймається чорний дим, як від прильоту", — написали автори контенту.

Місцеві проінформували про ймовірний приліт у районі міста Інкерман.

Згодом з’явилась інформація, що у Севастополі димить штаб Чорноморського флоту РФ.

"Містом мчать десятки машин швидкої допомоги", — зазначили автори контенту.

В проросійському телеграм-каналі "Чп / Севастополь" підтвердили приліт у штаб російських окупантів.

"Працюємо біля штабу, у штабі дірка, вибухова хвиля була божевільна", — йдеться у повідомленні підписника та місцевого мешканця.

Російські загарбники підтвердили удар по Чорноморському флоту

Представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

"На місце виїхали усі оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Прошу зберігати спокій. І не викладати фото та відео", — додав він.

Нагадаємо, 22 вересня в районі Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму вже лунали вибухи. Тоді у Міноборони РФ заявили про нібито успішне відбиття атаки з боку ЗСУ.

Також 22 вересня росіяни нібито відбили атаку БПЛА в Краснодарському краї.