ЗСУ атакували штаб Чорноморського флоту в Криму ракетами Storm Shadow, — Sky News

Журналісти у своєму матеріалі зазначають, що ракети британського і французького виробництва вже кілька місяців перебувають на озброєнні ЗСУ. Саме вони могли стати причиною неспокійного дня в Севастополі.

Related video

Україна використовувала далекобійні ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на українські джерела 22 вересня.

Зазначається, що передане Британією та Францією озброєння допомогло українській стороні атакувати один із військових об'єктів на тимчасово окупованому Кримському півострові. Представники Повітряних сил ЗСУ в коментарі журналістам підтвердили це.

"Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що кілька місяців тому постачання ракет британського та французького виробництва, які ще відомі під назвою SCALP, було одним із найгучніших під час війни РФ проти України. Це було пов'язано з побоюваннями, що зброю великої дальності використовуватимуть не тільки на лінії фронту, а й на території Російської Федерації.

Варто зазначити, що Кримський півострів є територією України і його приналежність до РФ цивілізовані країни не визнають.

Велика Британія вперше відправила ракети Україні ще в травні цього року, а Франція зважилася на такий крок у липні.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару. Спочатку пролунало кілька гучних звуків, після чого російські окупанти почали ставити в районі Севастополя димову завісу, щоб уникнути повторних атак, але це не допомогло врятувати будівлю від ураження.

Пізніше в Міністерстві оборони Російської Федерації прокоментували вибухи в районі Севастопольської бухти, про які повідомляли місцеві жителі. За їхніми даними, ЗСУ нібито запустили кілька ракет і безпілотники в бік окупованого півострова. При цьому повідомляється про перехоплення лише однієї ракети і двох БПЛА літакового типу.