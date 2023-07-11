Крупнейший план обороны и флаг из Бахмута: итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

Представители 31 страны НАТО подписали декларацию, в которой отметили, что будущее Украины — в НАТО. Однако, по словам президента Чехии Петра Павела, у некоторых стран все еще есть вопросы.

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11 июля в первый день саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский выступил на центральной площади литовской столицы и заявил, что Украина отстаивает свободу всей Европы. На встрече представители 31 страны подписали декларацию, в которой говорится, что будущее Украины — в НАТО, и также согласовали самый масштабный план обороны со времен Холодной войны. Об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг написал в Twitter.

"Союзники принимали ключевые решения в важнейшие моменты для нашей безопасности. Мы согласовали пакет помощи для укрепления Украины и четкий план на пути в НАТО. Мы также согласовали наши самые масштабные планы обороны со времен Холодной войны, что подкреплено твердым обязательством инвестировать больше средств в оборону", — отметил он.

Вместе с тем Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос, получит ли Украина приглашение вступить в Альянс.

"Будущее Украины — в НАТО": итоговая декларация

Другие представители стран НАТО подтвердили, что поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу.

На саммите в Литве политики из 31 страны подписали итоговую декларацию, в которой говорится о том, что "будущее Украины — в НАТО".

Саммит в Вильнюсе Фото: Twitter

Отмечается, что Украина сможет получить приглашение в НАТО при согласии со стороны союзников и выполнении условий.

Представители Альянса также в сильных выражениях осудили вопиющие нарушения Россией международного права, Устава ООН, обязательств и принципов ОБСЕ.

"Мы не признаем и никогда не признаем незаконные и нелегитимные аннексии со стороны РФ, в том числе Крыма", — отмечается в заявлении.

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк заявили, что Киев не ждал конкретных приглашений от НАТО, поскольку предпринимаются только первые шаги. По его словам, ни одна другая страна не готова ответить на вызовы безопасности так, как это делает Украина. НАТО, в свою очередь, предлагает долгосрочную программу и отказ от ПДЧ.

Флаг из Бахмута на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в Вильнюсе флаг украинских защитников, привезенный из-под Бахмута, который он назвал одной из определяющих битв за свободу в Европе.

По его словам, благодаря усилиям ВСУ больше не будет разделов Польши, унижений захватчиками Венгрии, или вражеских танков в Праге.

В литовской столице Зеленский говорил о безопасной ЕС вместе с Украиной. Он поблагодарил за радушный прием переселенцев и помощь в укреплении обороноспособности, а также приглашение в состав НАТО со стороны литовского руководства.

Неформальный ужин с лидерами НАТО

Во время первого дня саммита НАТО в Вильнюсе также состоялся неформальный ужин. Владимира Зеленского и первую леди Украины Еленой Зеленской встречали президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана.

Владимир Зеленский на саммите НАТО

У некоторых союзников есть вопросы к Украине

Президент Чехии Петр Павел в интервью журналистам сказал, что его страна и большинство союзников выступают за вступление Украины в НАТО как только завершится война.

"Однако некоторые союзники все же задаются вопросами", — отметил он.

Иран

Союзники по НАТО также выразили обеспокоенность злонамеренными действиями Ирана и призвали прекратить поставки БПЛА в РФ, которые применяются в Украине.

Поддержка Ираном агрессивной войны РФ против Украины сказывается на евроатлантической безопасности.

"Мы призываем Иран прекратить свою военную поддержку России, в частности передачу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые использовались для атак по критически важной инфраструктуре, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения", — заявили представители НАТО.

Напомним, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко перечислил страны, которые могут стать гарантами безопасности для Украины, среди них: Польша и Великобритания.

Также сообщалось, что НАТО планирует развернуть на границе РФ и Беларуси около 300 тысяч военнослужащих.