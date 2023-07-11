Украина – НАТО: конкретных приглашений не ждали, предпринимаются первые шаги, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, другие страны не готовы отвечать на вызовы безопасности так, как Украина. А НАТО предлагает долгосрочную программу и отказ от ПДЧ для Киева.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в ОП знали, что не стоит ждать каких-либо конкретных приглашений для вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Никто не готов отвечать на эти вызовы так, как отвечает Украина. Мы осознавали, что НАТО предпримет только первые шаги: первое — долгосрочная программа и отказ от ПДЧ для Украины", — заявил Подоляк.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в центре Вильнюса. В своей речи он пообещал, что благодаря Силам обороны Украины больше не будет ни разделов Польши, ни унижений Венгрии, ни российских танков в Праге. Жителям Вильнюса больше не придется противостоять российским оккупантам, а финам вести зимние оборонительные войны. Собравшаяся в центре литовской столицы жители встречали аплодисментами слова Зеленского.

Также сообщалось, что в НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины. По словам главы Белого дома Джо Байдена, для Украины и Альянса сейчас важное время для реализации общих замыслов, от которых будет зависеть будущее.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко перечислил страны, готовые предоставить Украине гарантии безопасности. Великобритания, в частости, может делать это, пока Украина не вступила в НАТО. В числе гарантов упоминается также и Польша.