Україна — НАТО: конкретних запрошень не чекали, робляться перші кроки, — Подоляк (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, інші країни не готові відповідати на виклики безпеки так, як Україна. А НАТО пропонує довгострокову програму і відмову від ПДЧ для Києва.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що в ОП знали, що не варто чекати якихось конкретних запрошень для вступу України до НАТО. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ніхто окрім України не готовий відповідати на ці виклики та нести відповідальність. Ми знали, що НАТО зробить тільки перші кроки: довгострокова програма та відмова від ПДЧ", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням у центрі Вільнюса. У своїй промові він пообіцяв, що завдяки Силам оборони України більше не буде ні розділень Польщі, ні принижень Угорщини, ні російських танків у Празі. Жителям Вільнюса більше не доведеться протистояти російським окупантам, а фінам вести зимові оборонні війни. Присутні в центрі литовської столиці жителі зустрічали оплесками слова Зеленського.

Також повідомлялося, що в НАТО погодили спільну позицію щодо інтеграції України. За словами глави Білого дому Джо Байдена, для України та Альянсу зараз важливий час для реалізації спільних задумів, від яких залежатиме майбутнє.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко перерахував країни, готові надати Україні гарантії безпеки. Велика Британія, зокрема, може робити це, поки Україна не вступила в НАТО. Серед гарантів згадується також і Польща.