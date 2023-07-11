"Украина защитит и свою, и вашу свободу": Зеленский выступил с обращением в центре Вильнюса (видео)

По словам президента Украины, благодаря ВСУ больше не будет ни разделов Польши, ни унижений захватчиками Венгрии, ни российских танков в Праге. Слова Зеленского собравшиеся встретили аплодисментами.

Related video

В преддверии саммита НАТО в литовской столице Вильнюсе президент Владимир Зеленский говорил о безопасной Европы с Украиной. Он поблагодарил за радушный прием украинских беженцев и помощь обороне, а также приглашение в состав НАТО. Выступление президента транслировалось в YouTube.

"Украинские флаги на улицах однозначно доказывают: мы уже союзники — и Украина защитит и свою и вашу свободу", — сказал Зеленский, добавив, что никогда не следует оглядываться на Москву.

"Наш флаг из Бахмута означает, что литовцам никогда впредь не придется биться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в каком-либо другом месте вашей столицы, вашей страны", — отметил президент.

По словам Зеленского, больше не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда больше не будет разделов Польши и унижений захватчиками Венгрии. Никогда больше не будет снова танков в Праге и зимних войн против свободы Финляндии.

Никаких оккупаций в Европе больше не будет, пообещал Владимир Зеленский под бурные аплодисменты собравшихся в литовской столице.

События в Вильнюсе в январе 1991 года

Январские события в Вильнюсе 11-13 января 1991 года начались менее чем через год после того, как Литва объявила о выходе из состава СССР.

Столкновения происходили между сторонниками восстановления независимости Литвы и военными ВС СССР, а также представителями Комитета национального спасения Литовской ССР.

По результатам расследования прокуратуры Литвы, тогда погибло 15 человек (помимо 13 жертв непосредственно в ночь трагедии, двое пережили штурм телебашни, но все же не выжили), еще 900 человек пострадали.

Напомним, что чиновники рассказали, какое решение приняли члены НАТО перед саммитом в Вильнюсе.

Также сообщалось, что президент Чехии Петр Павел заявил, что уже в текущем году у Киева появится "окно возможностей", чтобы вернуть свои земли.