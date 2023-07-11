Приглашения не будет: чиновники рассказали, какое решение приняли члены НАТО перед саммитом

По данным медиа, Украина не получит приглашение к переговорам о вступлении в НАТО, но альянс "отменит" ПДЧ. Нардеп Алексей Гончаренко подтвердил, что лидеры государств-членов не пришли к компромиссу, однако "процесс сдвинулся с места".

Related video

Страны НАТО не пригласят Украину к переговорам о членстве в альянсе на саммите в Вильнюсе, однако пообещают это сделать в будущем. О таком содержании итогового коммюнике заседания лидеров журналистам "Интерфакс-Украина" сообщили "проинформированные источники".

По словам неназванных лиц, формулировка будет следующая: "Мы пришлем приглашение, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

Однако члены НАТО согласились исключить План действий по членству (ПДЧ) из условий для Украины. Соответствующая формулировка будет звучать так: "Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству".

"В то же время источники не исключают, что текст может быть изменен", — подчеркнули в СМИ.

Однако народный депутат Украины Алексей Гончаренко подтвердил в соцсетях информацию неназванных источников. Он также опубликовал формулировку об обещании отправить приглашение в НАТО, когда на это будет согласие союзников и будут выполнены требования.

Гончаренко рассказал, что указанная фраза понравилась не всем государствам-членам альянса и спровоцировала конфликт. По данным нардепа, компромисса достичь не удалось, поэтому документ остался без изменений.

"Документ начали переписывать. Знаю, что даже были ссоры между участниками обсуждений. К сожалению, изменить ничего не получилось, потому что конфликт есть конфликт", — объяснил парламентарий.

Депутат убежден, что упоминание "приглашения" уже является важным в дипломатическом смысле для Украины.

"В отличие от позиции Альянса в 2008 году и неопределенности в формулировках, процесс сдвинулся с места. И уже ясно, чем это завершится. Мы будем в НАТО", — подчеркнул Гончаренко.

Нардеп объяснил, что время до саммита в Вашингтоне, который состоится в 2024 году, стоит потратить на убеждение союзников.

"Понимаю, всем хочется большего и прямо сейчас. Но для нас главное — держать строй и наконец завершить эту кампанию по вступлению в НАТО. Уверен, это в наших силах", — добавил он.

Напомним, 11 июля президент США Джо Байден заявил, что страны НАТО окончательно согласовали общую позицию по поводу интеграции Украины в альянс.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина имеет "окно возможностей" в этом году, чтобы отвоевать захваченные ВС РФ территории. По его словам, выборы в 2024 году в США и России изменят ситуацию.