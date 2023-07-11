Запрошення не буде: урядовці розповіли, яке рішення ухвалили члени НАТО перед самітом

За даними медіа, Україна не отримає запрошення до переговорів щодо вступу у НАТО, але альянс "скасує" ПДЧ. Нардеп Олексій Гончаренко підтвердив, що лідери держав-членів не дійшли компромісу, однак "процес зрушив з місця".

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Країни НАТО не запросять Україну до перемовин про членство в альянсі на саміті у Вільнюсі, однак пообіцяють це зробити в майбутньому. Про такий зміст підсумкового комюніке засідання лідерів журналістам "Інтерфакс-Україна" повідомили "проінформовані джерела".

Зі слів неназваних осіб, формулювання буде наступне: "Ми надішлемо запрошення, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Проте члени НАТО погодилися виключити План дій щодо членства (ПДЧ) з умов для України. Відповідне формулювання звучатиме так: "Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства".

"Водночас джерела не виключають, що текст може бути змінено", — підкреслили у ЗМІ.

Однак народний депутат України Олексій Гончаренко підтвердив у соцмережах інформацію неназваних джерел. Він також опублікував формулювання про обіцянку надіслати запрошення до НАТО, коли на це буде згода союзників та будуть виконані вимоги.

Гончаренко розповів, що зазначена фраза сподобалася не усім державам-членам альянсу та спровокувала конфлікт. За даними нардепа, компромісу досягти не вдалося, тому документ залишився без змін.

"Документ почали переписувати. Знаю, що навіть були сварки між учасниками обговорень. На жаль, змінити нічого не вийшло, бо конфлікт є конфлікт", — пояснив парламентар.

Депутат переконаний, що згадка "запрошення" вже є важливою у дипломатичному сенсі для України.

"На відміну від позиції Альянсу у 2008 році та невизначеності у формулюваннях, процес зрушив з місця. І вже ясно, чим це завершиться. Ми будемо в НАТО", — підкреслив Гончаренко.

Нардеп пояснив, що час до саміту у Вашингтоні, що відбудеться у 2024 році, варто витратити на переконання союзників.

"Розумію, всім хочеться більшого й прямо зараз. Але для нас головне — тримати стрій і нарешті завершити цю кампанію по вступу до НАТО. Впевнений, це в наших силах", — додав він.

Нагадаємо, 11 липня президент США Джо Байден заявив, що країни НАТО остаточно узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до альянсу.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має "вікно можливостей" цього року, щоб відвоювати захоплені ЗС РФ території. За його словами, вибори у 2024 році в США та Росії змінять ситуацію.