"Україна захистить і свою, і вашу свободу": Зеленський виступив зі зверненням у центрі Вільнюса (відео)

За словами президента України, завдяки ЗСУ більше не буде ні розділів Польщі, ні принижень загарбниками Угорщини, ні російських танків у Празі. Слова Зеленського присутні зустріли оплесками.

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Напередодні саміту НАТО в литовській столиці Вільнюсі президент Володимир Зеленський говорив про безпечну Європу з Україною. Він подякував за прихисток українських біженців і допомогу обороні, а також запрошення до складу НАТО. Виступ президента транслювали в YouTube.

"Українські прапори на вулицях однозначно доводять: ми вже союзники — і Україна захистить і свою, і вашу свободу", — сказав Зеленський, додавши, що ніколи не слід озиратися на Москву.

"Наш прапор із Бахмута означає, що литовцям ніколи надалі не доведеться битися проти російських солдатів ні під Вільнюською телевежею, ні в будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни", — зазначив президент.

За словами Зеленського, більше не буде депортацій із країн Балтії до Сибіру. Ніколи більше не буде розділів Польщі та принижень загарбниками Угорщини. Ніколи більше не буде знову танків у Празі та зимових війн проти свободи Фінляндії.

Жодних окупацій у Європі більше не буде, пообіцяв Володимир Зеленський під бурхливі оплески присутніх у литовській столиці.

Події у Вільнюсі в січні 1991 року

Січневі події у Вільнюсі 11-13 січня 1991 року почалися менш ніж через рік після того, як Литва оголосила про вихід зі складу СРСР.

Зіткнення відбувалися між прихильниками відновлення незалежності Литви та військовими ЗС СРСР, а також представниками Комітету національного порятунку Литовської РСР.

За результатами розслідування прокуратури Литви, тоді загинуло 15 осіб (крім 13 жертв безпосередньо в ніч трагедії, двоє пережили штурм телевежі, але все ж таки не вижили), ще 900 осіб постраждали.

Нагадаємо, що чиновники розповіли, яке рішення ухвалили члени НАТО перед самітом у Вільнюсі.

Також повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел заявив, що вже в поточному році у Києва з'явиться "вікно можливостей", щоб повернути свої землі.