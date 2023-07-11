Украину ждет позитивное и сильное послание от НАТО, — Столтенберг (видео)

По словам главы Альянса, вместо приглашения к членству Украина получит "пакет поддержки", который точно должен помочь в войне с агрессором.

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Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, пообещал, что ответ относительно вступления Украины в Альянс будет сформулирован в совместном коммюнике. При этом указал, что в документе говорится о "пути вперед". В ответе политика фраза "приглашение к вступлению" не прозвучала. Комментарий генсека был ответом на вопрос нардепа Алексея Гончаренко во время публичной беседы с журналисткой NBC News.

Гончаренко получил слово в последние секунды беседы. Нардеп требовал прямого ответа: получит ли Украина приглашение в Альянс?

Генсек пояснил, что страны Североатлантического альянса в целом поддерживают вступление Украины и предлагают "путь". На этом пути подготовлен пакет помощи, который усилит "сдерживание и оборону".

Столтенберг перечислил, что входит в пакет помощи:

развитие авиации, которую интегрируют с системами Альянса,

усиление политического сотрудничества, в частности, создание Совета НАТО-Украина, который начнет первое заседание уже завтра,

отмена ПДЧ.

При этом в ответе генсека речь не шла ни о четкой дате, ни о плане действий: "В коммюнике, которое будет через несколько часов, есть формулировка, некоторые элементы из которой я сказал. Но лидеры должны окончательно одобрить [документ] и тогда вы [узнаете]. Я уверен, что это будет позитивное и сильное сообщение для Украины и о пути вперед относительно членства".

Столтенберг ответил на вопросы Гончаренко

Отметим, американский историк Макс Бут опубликовал колонку в издании WP. Историк прокомментировал возможность принятия Украины в НАТО и отметил, что понимает — явное нежелание рисковать делает это вступление в ближайшее время невозможным.

Известно о совместной позиции, которую наработали страны-члены Альянса. О ней сообщили по итогам общения Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена. Речь идет о том, что для Украины отменили План действий по членству.

Между тем на сайте Альянса сформулированы основные тезисы относительно того, что будет иметь Украина взамен. Речь идет о "пакете из трех элементов, который приближает Украину к НАТО".

Напоминаем, накануне Йенс Столтенберг во время первого брифинга на саммите в Вильнюсе также сообщил, что приглашения к вступлению не будет. Он анонсировал помощь, которая должна поспособствовать защите от российского вторжения.

Относительно окончания войны у стран-членов НАТО пока нет общего видения, пояснил журналист Гидеон Рахман. Медийщик выделил две позиции: страны типа Польши и Литвы стремятся к полному разгрому России, страны типа Франции и Германии боятся провала Кремля.